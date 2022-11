Curare la bellezza assieme al cancro, all'ospedale San Lorenzo di Carmagnola si può

La forza e il sorriso Onlus inaugura in provincia di Torino una nuova sede ospitante: da oggi, presso l’Ospedale San Lorenzo a Carmagnola, in calendario i laboratori di bellezza gratuiti in presenza per donne colpite da tumore.

La missione di curare e aiutare anche la bellezza "Abbiamo accolto con piacere l’iniziativa de La forza e il sorriso Onlus – commenta Maria Teresa Civiero, coordinatrice infermieristica del reparto di oncologia e responsabile del progetto – dal momento che i valori su cui si fonda rispecchiano appieno la nostra mission. Questo progetto per noi rappresenta un valore aggiunto nel percorso di cura delle pazienti, in quanto riteniamo che sia fondamentale offrire alle donne che stanno affrontando questo difficile cammino un momento di serenità. Insieme ad Alessia Caltabiano e Carmen Solimando, le volontarie del servizio civile che stanno svolgendo la loro attività presso il reparto, abbiamo creato uno spazio accogliente all’interno del Day Hospital, dove ogni partecipante al laboratorio può sentirsi, per qualche ora, maggiormente a suo agio con se stessa e libera da ogni pensiero negativo. Tutto ciò è diventato realtà grazie alla collaborazione, alla competenza e alla sensibilità delle beauty coach volontarie, Raffaela Defina, Irene Ghia, Chiara Rovere, Francesca Zampa, e della psiconcologa Marina Tosco, affiancata dalla tirocinante psicologa Jessica Saccomanno".

Pescarmona (Asl To5): "Felici di contribuire" "Entrare a far parte di questo progetto – aggiunge il direttore generale dell’Asl To5 Angelo Pescarmona – è per noi motivo di orgoglio. Il Cas di Carmagnola e la struttura di Oncologia rivestono da sempre un importante punto di riferimento per l’intero territorio. Inoltre, essere una delle quattro aziende in Piemonte che rende alle donne questo servizio rappresenta uno stimolo e una motivazione per proseguire su questa strada. Il mio ringraziamento all’associazione ma anche e soprattutto alla disponibilità e professionalità di tutto il personale che dedica il proprio tempo a questo delicato servizio".

Carmagnola si aggiunge ad altri 50 enti "Sono lieta che una nuova struttura pimontese supporti la nostra iniziativa – commenta Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso Onlus – l’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola si aggiunge agli oltre 50 enti che ospitano, in tutta Italia, i laboratori di bellezza gratuiti per donne colpite da tumore. La nostra mission è quella di coinvolgere, fisicamente e virtualmente – grazie all’attivazione del format online – un numero sempre maggiore di donne che attraversano il difficile percorso della malattia. Ringrazio dunque tutti voi per il supporto e la fiducia dimostrata a La forza e il sorriso, di cui siamo orgogliose e che siamo certe di poter ricambiare attraverso i sorrisi,più luminosi e colorati, delle nostre partecipanti".

Come funzionano i laboratori di bellezza Attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, La forza e il sorriso Onlus si ispira all’esperienza internazionale del programma “Look Good Feel Better”, nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 Paesi nel mondo.

L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne partecipanti a riconquistare senso di benessere e autostima, senza rinunciare alla propria femminilità.

I laboratori, nella loro versione classica, prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno psicoterapeuta, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità. Dal format in presenza a quello online

Il format online ricalca in toto quello in presenza, ma consente alle partecipanti di collegarsi al laboratorio direttamente da casa, in videoconferenza. Proprio grazie a questa modalità, l’attività de La forza e il sorriso Onlus ha potuto proseguire in sicurezza anche nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia.