Penne nere in lutto: è morto il generale di Corpo d'Armata degli alpini, Franco Cravarezza

Dopo breve malattia è morto il generale di Corpo d’ Armata Franco Cravarezza.

Nato a Nizza Monferrato 73 anni fa, ha prestato servizio in molteplici reparti alpini delle Brigate Taurinense in Piemonte (comandando il 2° reggimento alpini di Cuneo), Orobica in Alto Adige e Cadore in Veneto (comandando il 7° battaglione alpini Feltre).

Nel corso dell’attività operativa ha condotto al comando del proprio reparto operazioni di soccorso alla popolazione per il terremoto della Basilicata nel 1982 e per l’alluvione del Piemonte del 1994 e, nell’ambito dei concorsi forniti alle Forze di Polizia per la lotta alla criminalità organizzata, nel ’94 in Calabria, nel ’95 in Sicilia e nel ’96 come responsabile del Comando Truppe Alpine all’operazione “Forza Paris” in Sardegna.





Ha rivestito incarichi dirigenziali nel Comando Truppe Alpine a Bolzano e nel Comando Forze Operative Terrestri a Verona del quale è stato anche Capo di Stato Maggiore concorrendo direttamente alla pianificazione, approntamento, immissione e controllo dei comandi e reparti dell’Esercito in tutte le missioni all’estero e, in particolare, nei Balcani, a Timor Est, in Afghanistan, in Iraq e Libano.

Ritornato dopo vent’anni in Piemonte, è stato Comandante della Regione Militare Nord di Torino, primo e unico Comandante con alle dipendenze i Comandi Militari Esercito di Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, e con responsabilità su tutto il Nord Italia. Nel periodo ha anche assolto il compito di rappresentante della Difesa per i concorsi delle Forze Armate e per l’organizzazione della XX edizione delle Olimpiadi Invernali e delle Paralimpiadi di Torino del 2006

Tantissimi i suoi incarichi e il suo impegno anche per la cultura piemontese.



“Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa del Generale di Corpo d’Armata Franco Cravarezza. Una persona estremamente legata alla sua città, l’amava profondamente e con passione ha promosso numerosi incontri sulla cultura e la storia locale. Sono tantissime le occasioni che mi legano a lui e per ognuna ricordo la sua straordinaria generosità, intelligenza e disponibilità per ogni iniziativa promossa dalla città. Per tutti questi motivi il Consiglio comunale gli aveva assegnato il più alto riconoscimento con il Sigillo civico, proprio a riconoscenza del suo infaticabile lavoro per Torino. È un lutto colpisce tutta la comunità cittadina, la città si stringe alla famiglia ed esprime il commosso cordoglio”, commenta il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.



"Ho avuto il piacere di conoscere il generale Cravarezza e, come chiunque abbia lavorato in Comune, apprezzare il suo impegno per Torino - aggiunge la ex sindaca di Torino, Chiara Appendino -. Come Direttore del Museo Pietro Micca e non solo, non ha mai fatto mancare il suo contributo per la divulgazione della storia cittadina soprattutto ai più giovani. Lascia un vuoto ma soprattutto un grande esempio. Esprimo le mie condoglianze ai suoi cari".

Lo ricorda anche l'ex sindaco di Nizza Monferrato, Maurizio Carcione: "Nell'apprendere in questo momento la triste notizia, desidero ricordare la brillante figura del Generale Cravarezza ma soprattutto l'amico Franco, il suo sorriso, la sua disponibilità, la sua simpatia, il suo amore incondizionato per la nostra Nizza".

L'assessore alla Cultura della Giunta Nosenzo, Ausilia Quaglia, aggiunge: "Per me era un grande amico da quando eravamo ragazzi. Lo stimavo molto e lo ammiravo per l'impegno i ogni contesto, non solo lavorativo dove cmq aveva raggiunto l'apice del successo. Anche ora che era in pensione, si spendeva nel volontariato culturale, nella promozione della conoscenza storica e nell'impegno civile. Un uomo vulcanico appassionato con una fede profonda in Dio e nell'uomo , consapevole che ognuno nella vita ha un compito e che deve svolgerlo con intensità, sincerità e senza compromessi, nè aspettandosi ricompense e onori. Lui aveva ricevuto onori ma non se ne faceva vanto, genuino e entusiasta come un ragazzino. Ha scritto libri, ha ricevuto riconoscimenti, era invitato a tenere conferenze, ma ha sempre mantenuto la semplicità di cuore che lo rendeva speciale e per Nizza, un amico vero. Lo scorso anno per il progetto" Per una sana e robusta Costituzione" era intervenuto in modo gratuito al Foro Boario".

Cravarezza lascia la moglie Dome e il figlio Tomaso Giuseppe. Non ancora nota la data dei funerali.