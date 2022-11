Il cinema e Robert Doisneau: a Camera la proiezione del film "Il silenzio del mare"

In occasione della mostra Robert Doisneau, visitabile tutti i giorni fino al 14 febbraio 2023, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, in collaborazione con Aiace Torino, propone la rassegna cinematografica Robert Doisneau et les caméras: un ciclo di incontri e proiezioni aperti al pubblico, a cura del critico cinematografico Roberto Chiesi, studioso di cinema francese e responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Fondazione Cineteca di Bologna, che porteranno lo spettatore alla scoperta di alcuni capolavori del cinema francese.

Lo sguardo di Robert Doisneau ha saputo cogliere con intensità e immediatezza poetica la vita nelle strade e nelle case parigine in momenti chiave della storia del Novecento. Sulla base di alcuni temi-chiave della sua opera, come “Occupazione e la Liberazione”, “Il teatro della strada” e “L’universo della moda e della mondanità”, Chiesi ha selezionato tre film ispirandosi alle fotografie del maestro francese: Il silenzio del mare di Jean-Pierre Melville, Hotel du Nord di Marcel Carnè e Edouard e Caroline di Jacques Becker. Secondo il critico cinematografico, questi film possono avere idealmente condiviso, ognuno a suo modo, la rappresentazione del mondo e degli ambienti fotografati da Doisneau.

A partire dall’intensità e immediatezza poetica con cui Doisneau ha saputo cogliere la vita nelle strade e nelle case di Parigi in momenti chiave della storia del '900 – commenta Roberto Chiesi – è stato un esercizio affascinante immaginare una serie di accostamenti dei suoi scatti a film che possono avere idealmente condiviso, ognuno a proprio modo, la rappresentazione del mondo e degli ambienti al centro delle opere del celebre fotografo francese.

In programma giovedì 24 novembre, il primo appuntamento si articolerà in due momenti: alle 18.30 presso la sala Gymnasium, CAMERA ospiterà la presentazione della rassegna con l’intervento di Roberto Chiesi, autore di numerose pubblicazioni sul cinema francese e Walter Guadagnini, direttore di CAMERA.

A seguire, alle 21.15 presso il Cinema Centrale Harthouse sarà proiettato il film Il silenzio del mare (Le silence de la mer) di Jean-Pierre Melville.