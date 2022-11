Tutto pronto per la Settimana della Ceramica in San Salvario

Il 22 novembre parte la Settimana della Ceramica organizzata da Pottery Lab, associazione culturale nata sette anni fa nel cuore del quartiere di San Salvario, a Torino, dallo spirito imprenditoriale di quattro donne.

La ‘settimana’ prevede una serie di workshop con ceramisti di fama internazionale ospitati a Torino per raccontare la loro ricerca sul campo e condividere la loro arte.

La Settimana della Ceramica è stata resa possibile anche grazie alla campagna lanciata a settembre sulla piattaforma di crowdfunding EPPELA, in collaborazione con Fondazione CRT.

Le attività si svolgeranno presso la sede del Pottery Lab a Torino, in via San Pio V, 15.

Pottery Lab è la storia di 4 donne unite dalla passione per la ceramica che sono approdate al Pottery Lab per un’esigenza concreta, quella di individuare per loro una nuova strada professionale.

Insieme organizzano corsi di tornio, manualità, kintsugi, decorazione, feste di compleanno per bambini e adulti, addii al nubilato e attività di team building per le aziende, oltre che aperitivi in collaborazione con alcuni locali del quartiere, per coinvolgere ogni giorno di più gli abitanti di San Salvario. E poi tanti progetti per promuovere i benefici psicofisici della lavorazione dell’argilla.