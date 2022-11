Settimo Torinese si è regalata una festa "del cavolo": anche il 2022 ha celebrato la Fera dij Coj

Tradizioni, sapori, colori e tanti stand a bordo strada. Settimo Torinese ha celebrato ancora una volta l'appuntamento con la Fera dij Coj, festa che celebra un prodotto umile come il cavolo con l'edizione 2022 e riporta il pensiero ai tempi pre-pandemia, quando lo stare insieme era un'abitudine e oggi un piacere ritrovato.



"E' stata un fiera bellissima, che ha toccato tanti punti della nostra città, con l'estensione a via Torino e piazza Campidoglio con gli hobbisti e le opere del loro ingegno - Paola Bolognino, presidente della Pro Loco di Settimo -. Ma anche piazza Vittorio Veneto, via Castiglione e piazza della Libertà sono state dedicate ai produttori e alle eccellenze gastronomiche, mentre in via Italia abbiamo sistemato i produttori. L'estensione complessiva è stata di quasi 3 chilometri, con la presenza anche delle pro loco dei comuni vicini".



Tante le associazioni presenti in strada, ma tra le bancarelle si è vista anche la sindaca di Settimo, Elena Piastra.