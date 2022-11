Nichelino, dopo 13 anni lascia il comandante della Polizia locale Luigi Grasso

A Nichelino sta per diventare ufficiale un importante cambio della guardia. Dopo 13 anni di servizio lascia il comandante della Polizia locale, Luigi Grasso.

Al suo posto Giustino Goduti

Per lui questi sono gli ultimi giorni di lavoro, prima della meritata pensione. Al suo posto arriva Giustino Goduti, in arrivo dal comando di Torino ma residente a Nichelino.

In questi giorni Grasso sta portando avanti l'affiancamento con il nuovo comandante, per passare le consegne e fargli conoscere il personale, gli agenti in servizio, oltre a dirigenti e politici con cui dovrà interfacciarsi dalla prossima settimana.

Il 1° dicembre il cambio della guardia

Intanto, il comandante 'uscente' prosegue nel suo lavoro, avendo acquisito anche la qualifica di dirigente con responsabilità operative in merito ad alcune tematiche amministrative, come i comitati di quartiere.

Il passaggio di consegne diventerà ufficiale giovedì 1° dicembre.