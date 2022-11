Futuro ospedale nell'area della Pellerina, maggioranza a confronto con Lo Russo: "Si valuti anche area Iren"

Esclusa l'ex Thyssen

Un tema, quest'ultimo, affrontato ieri in Sala Rossa anche dall'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, rispondendo a un'interpellanza del capogruppo del M5S Andrea Russi. L'esponente della giunta ha chiarito che la Regione Piemonte, per l'individuazione dell'area, aveva messo dei paletti tra i quali la necessità di non dover fare bonifiche di terreno. Una condizione che esclude quindi l'ex sito industriale della Thyssenkrup.