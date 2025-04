Avs sul piano socio-sanitario della Regione Piemonte: "Mesi di attesa per una supercazzola"

"Dopo mesi di attesa - commentano le consigliere di Alleanza Verdi Sinistra in Regione Alice Ravinale e Valentina Cera - ennesima surreale commissione sanità in cui gli assessori Riboldi e Marrone si sono limitati a leggere documenti compilativi, con il piano sociale e il piano sanitario totalmente separati, in cui si descrive lo stato dell’esistente ma latitano le proposte: l’unica direzione chiara è quella dell’efficienza economica e della performance aziendale, ma non si capisce invece quali servizi la Regione intenda offrire per rispondere a quali bisogni. Incredibilmente, la Giunta peraltro continua a non fornire alla Commissione il documento redatto dalla Bocconi posto alla base della bozza del piano. Per sapere quanto è costato, peraltro, abbiamo dovuto fare accesso agli atti: se intendiamo bene la fumosa risposta, che l’assessorato ha lasciato dare al CSI, stiamo parlando di circa 250.000 Euro."

"Una discussione sui massimi sistemi - sostengono Cera e Ravinale - senza nessuna risposta concreta nè su assunzioni nè sugli spazi nè sulle prospettive di integrazione territoriale, anche quella quella con il Commissario di Città della Salute Schael, che - a differenza di quanto ha lasciato intendere a mezzo stampa in questi primi mesi - ha chiarito di essere un mero esecutore delle linee di indirizzo regionali, anche quando non le condivide, come sullo scorporo del Regina Margherita per farne un IRCCS. Siamo però in un circolo vizioso: se le linee di indirizzo sono quelle del piano socio-sanitario, usciamo dalla commissione con l’unica certezza che i problemi della sanità piemontese, e quindi dei cittadini, non verranno risolti. "