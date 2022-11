Il tumore al midollo ha un nuovo nemico: alle Molinette farmaco apre spiragli anche per chi non aveva speranze

Il mieloma multiplo (tumore che si sviluppa nelle cellule del midollo osseo) ha un nuovo nemico e le Molinette sono in prima fila per la cura. Si tratta di un farmaco innovativo, che spalanca possibilità prima inesplorate e che offrono un'opportunità anche a quei pazienti che, altrimenti, dovrebbero ricorrere a soluzioni meno efficaci o a cure palliative.

Il farmaco punta il bersaglio e colpisce la cellula malata

La cura fa parte di quella famiglia di farmaci "teleguidati" che sono progettati per arrivare dritti al tumore, con l’obiettivo di eliminarlo: prima rilevano il “bersaglio” con precisione, cercando un punto debole sulla superficie della cellula malata che permetta di penetrare. Quindi si legano al bersaglio sulla cellula e rilasciano al suo interno citotossine, anche 10.000 volte più potenti della chemioterapia standard, senza impattare o riducendo al minimo i danni ai tessuti sani.



Si chiamano "anticorpi farmaco coniugati" e in questo caso il nome clinico è belantamab mafodotin, da poco approvato dall’AIFA. Dopo il via libera europeo è iniziata la fornitura alle strutture che ne hanno fatto richiesta e, tra queste, c'è la Città della Salute di Torino, la cui Ematologia universitaria (diretta dal professor Benedetto Bruno), al momento ha in cura più di 300 pazienti affetti da mieloma multiplo. Oggi la cura è disponibile in modo ordinario.

“Nel nostro Centro – spiega il dottor Roberto Mina, dirigente medico dell’Ematologia universitaria – sono circa una decina i pazienti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiamo trattato con questo farmaco innovativo. I risultati ottenuti nella pratica clinica, la cosiddetta ‘real life’, sono in linea con i dati della letteratura scientifica, che hanno dimostrato che belantamab è in grado di indurre remissioni di malattia anche in pazienti precedentemente sottoposti a numerosi trattamenti precedenti e privi di ulteriori alternative terapeutiche efficaci, con un conseguente prolungamento della sopravvivenza, oltre ad un miglioramento della qualità della vita legato al miglioramento dei sintomi causati dalla malattia”.

Un terzo dei pazienti ha una risposta almeno parziale