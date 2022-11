Poliambulatorio statuto Korian, un servizio di qualità per il territorio torinese

A Torino e nel comune di Lanzo Torinese, sorgono le sedi del Poliambulatorio Statuto, struttura sanitaria polispecialistica che offre un servizio capillare e mirato per rispondere alle esigenze della popolazione con percorsi terapeutici e prestazioni personalizzate. Grazie alle competenze di personale specializzato e costante aggiornamento, il Poliambulatorio offre un servizio di qualità per tutto il territorio torinese. Gli spazi moderni e funzionali, insieme all’utilizzo di strumenti diagnostici specifici, contribuiscono a offrire prestazioni sanitarie di alto livello. Oltre a visite specialistiche ed esami strumentali è possibile effettuare diversi esami di laboratorio e percorsi di riabilitazione per il recupero delle funzioni psicomotorie. Presso l’ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale, in Via Saluzzo 50 a Torino, è presente una piscina riabilitativa climatizzata per prestazioni di idrokinesiterapia individuale o di gruppo, una terapia che, grazie a specifiche tecniche riabilitative eseguite in acqua riscaldata, rende la riabilitazione più dolce, rilassando la muscolatura e alleviando la percezione del dolore. Il Poliambulatorio è accreditato dalla Regione Piemonte per le attività di ambulatori specialistici, di diagnostica per immagini, laboratorio analisi e prestazioni di recupero e rieducazione funzionale.

Il Poliambulatorio Statuto fa parte del network di Korian, Gruppo europeo fondato nel 2003 e leader nei servizi di assistenza e cura con circa 90.000 posti letto in Europa (Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Gran Bretagna) e più di 66.000 collaboratori. Presente in Italia in dieci regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna), per un totale di circa 10.000 posti letto dedicati a servizi sanitari e socio-sanitari e più di 2 mln di prestazioni ambulatoriali erogate ogni anno. Un’offerta al servizio della salute, intesa a 360 gradi.

I SERVIZI

La persona al centro delle cure:

Laboratorio Analisi

Diagnostica per immagini

Ambulatori specialistici

Ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale



LE PRESTAZIONI

Poliambulatorio - Torino

La sede centrale e operativa si trova a Torino in Piazza Statuto n.3/ Via Alessandro Manzoni 0, offre prestazioni ambulatoriali specialistiche di:

Anestesiologia

Angiologia

Cardiologia

Cardiochirurgia

Diagnostica per immagini

Gastroenterologia

Geriatria

Fisiatria

Ginecologia

Laboratorio Analisi (Punto Prelievi)

Logopedia

Medicina del lavoro

Neurologia

Nutrizione

Oculistica

Ortopedia

Osteopatia

Otorinolaringoiatria

Pneumologia

Podologia

Senologia

Urologia





Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale | Laboratorio Analisi - Torino

Nella sede di via Saluzzo 50 a Torino è possibile svolgere attività di recupero e prevenzione della perdita di capacità funzionali di persone con patologie acute e croniche evolutive al fine di garantire, conservare o ripristinare le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali.

RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Visita fisiatrica

Rieducazione a minore e a maggiore disabilità

Rieducazione in gruppo

Idroterapia

Massoterapia

Infiltrazioni

Logopedia

Psicologia

Diadinamica

Interferenziale - TENS

Magnetoterapia

Ultrasuonoterapia

Elettrostimolazione

Laserterapia

Ionoforesi

Mobilizzazioni colonna vertebrale

Tecarterapia

RPG

Osteopatia

Chiropratico

Ozonoterapia





LABORATORIO ANALISI

Prelievi domiciliari

Virologia (test molecolari, test antigenici, test sierologici)

Chimica clinica

Coagulazione

Ematologia

Sieroimmunologia

Markers tumorali

Ormoni

Farmaci

Infettivologia

Microbiologia

Esame urine e feci

Autoimmunità

Allergologia





Punto Prelievi – Lanzo Torinese

A Lanzo Torinese, in piazza Albert 8 è presente un punto prelievi per analisi di laboratorio (accreditate e private) dove si effettuano anche tamponi, un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi di Torino.

È possibile prenotare le prestazioni in struttura - dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00 - telefonicamente al numero 011 548944 e sul sito https://sanita.korian.it/strutture/poliambulatorio-statuto/