Si fa "fiesta" a Ca' di Spagna: finalmente ripartono i lavori che da dieci anni preparano la galleria che porta a Pessinetto

Chi ha buona memoria, lo ricorda lì da tempi lunghissimi. Ma potrebbe essere arrivato a una svolta il cantiere aperto da dieci anni sulla provinciale di Pessinetto , in località Ca’ di Spagna .

I lavori per la realizzazione della galleria sopra il torrente Stura che servirà a migliorare la circolazione stradale verso le Valli di Lanzo sono finalmente ripresi. Lunghi problemi con la ditta appaltatrice avevano fermato il cantiere dell'intervento progettato dopo l’alluvione degli anni duemila, che aveva creato forte instabilità al versante della montagna, caduta di massi e rischio per la circolazione stradale.

“La Città metropolitana di Torino ha adattato il progetto e riappaltato l'opera – spiega il vicesindaco metropolitano Suppo –: l’investimento è di 3 milioni e mezzo di euro, ma ci tengo a sottolineare il grande impegno di tutti per non perdere il finanziamento ministeriale che va a favore dei Comuni del territorio. Il presidente dell’Unione montana Togliatti ha il grande merito di ragionare con una prospettiva non comunale, ma territoriale e i risultati arrivano”.