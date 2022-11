Le piante prendono il posto delle auto, inaugurato il nuovo piazzale davanti al liceo Regina Margherita

"Dare agli spazi urbani una vita nuova"

" Opere - spiega l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta , presente al taglio del nastro insieme al collega per la Cura della Città Francesco Tresso - per dare agli spazi urbani una vita nuova ". L'iter per la riqualificazione ha preso il via a dicembre 2021, quando la Giunta ha approvato il progetto esecutivo del piazzale, che rientra nel Torino Mobility Lab.

200 alberi vinti dagli studenti

Il piazzale ospita delle piante “speciali”, che sono andate a prendere il posto del parcheggio auto. Sono alcune delle 200 che hanno vinto la scorsa primavera due studentesse e due studenti della classe V BL (Liceo Linguistico Esabac) che si sono classificati primi al concorso IMMAGIRAMA. Gli alberi sono stati donati alla Città e verranno destinati in varie zone.

"Oggi inauguriamo un lavoro corale che i ragazzi avranno sotto gli occhi ogni giorno, uno spazio che potranno vivere in libertà e di cui si prenderanno cura" aggiunge Foglietta.

"Abbiamo restituito - le fa eco il Presidente della 8 Massimiliano Miano - un luogo alla socialità ed aggregazione del quartiere. E' un intervento parte di un progetto che prevede anche la chiusura di tre bypass del TPL in via Madama Cristina: uno a favore dell'area mercatale di piazza Madama, uno a favore della scuola Manzoni e un terzo in via Bidone, angolo via Madama, a favore del teatro Colosseo".

"Una pedonalizzazione di cui siamo molto felici - conclude la coordinatrice Francesca Gruppi - E' nata dal basso, già nel corso scorsa consigliatura e quindi molto voluta dalla Circoscrizione. Finalmente si restituisce un’area dedicata alla scuola e agli studenti con nuovo verde. Proseguiremo sulla strada di restituire spazio pubblico alla mobilità dolce e alle aree pedonali".

I prossimi interventi

Per chiudere il progetto del piazza davanti al Liceo, mancano ancora le colorazioni sull'asfalto che riprenderanno il murales della scuola e che saranno realizzate in primavera. Sarà poi piantumato del nuovo verde nei vasi che delimitano l'area e posizionati gli archi portabici.

Tra i prossimi interventi del Torino Mobility Lab in Circoscrizione 8 quello in via Principi Tommaso.