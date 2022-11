Torna la mostra di modellismo in programma per il 26 e 27 novembre organizzata dall'Associazione Amici del modellismo. Si tratta della 7ª edizione della mostra di modellismo statico e dinamico denominata "Il modellismo è.." presso il Parco Culturale Le Serre, padiglione espositivo La Nave, in via Lanza 31.