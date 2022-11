Black Friday di protesta per i dipendenti di Zara: "Noi non siamo in sconto"

“Black Friday ma non siamo in sconto”, questo è lo slogan gridato dalle lavoratrici in sciopero di fronte a Zara in via Roma. I dipendenti del negozio, facente parte del gruppo ITX Italia che comprende anche brand come Stradivarius, Pull&Bear e Bershka, hanno sfruttato la vetrina della giornata di shopping per rivendicare i propri diritti in seguito a un abbassamento dei bonus da parte del datore di lavoro.

L’azienda ha dichiarato un utile del 41% in più dello scorso anno ma abbasserà i bonus per i dipendenti

Le lavoratrici ed i lavoratori del gruppo ITX, supportati dal sindacato Filcams CGIL, hanno contestato la mancata valorizzazione del proprio lavoro e della propria professionalità. L’azienda, infatti, seppure nel 2022 sia stata la terza per fatturato al mondo nel settore, diminuirà i premi previsti. I bonus attuali sono calcolati in base alle vendite effettuate, ma è volontà dell’azienda di trasformarli in premi variabili, diminuendone significativamente il valore. “Una proposta aziendale inaccettabile - ha dichiarato il sindacato - che non considera il contributo fornito dai lavoratori e che si concretizzerà con una scelta unilaterale dell’azienda”.

I sindacati chiedono l’aumento del premio attuale e l’unificazione del welfare aziendale tra le diverse insegne

Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uitucs Uil hanno chiesto di non modificare il premio attuale ma anzi di aumentarne l’importo. Dopo lo sciopero, i sindacati e i lavoratori aspetteranno la reazione dell’azienda, sperando in un incontro. L’obiettivo è quello di poter negoziare ogni cambiamento, al momento deciso unilateralmente.