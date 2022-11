San Salvario, è ancora parcheggio selvaggio: auto sui marciapiedi o in zone vietate

Il parcheggio selvaggio non dà tregua a San Salvario. Alla malamovida per i residenti si aggiunge anche il disagio di ritrovarsi con auto parcheggiate sui marciapiedi o in aree destinate al passaggio pedonale.

Diverse le foto postate sui social che testimoniano quanto il problema sia sempre più dilagante. Una situazione resa difficile anche dalla mancanza di posti auto. La riduzione dei parcheggi nel quartiere negli ultimi due anni infatti era peggiorata dopo la pandemia con l’allestimento dei dehors, oggi spesso inutilizzati e abbandonati.

500 posti auto eliminati negli ultimi due anni: 140 da via Nizza, 135 da corso Marconi, 70/80 posti dalle pedonalizzazioni di da San Salvario fino a corso Bramante e, infine, centinaia di posti tolti da dehors.

Cittadini divisi sulla questione viabilità

A maggio 2022 era stato organizzato un Consiglio aperto in cui i cittadini sono apparsi divisi sulla questione viabilità. Da un lato chi vorrebbe più posteggi per le auto, più zone accessibili e meno pedonalizzazioni, dall’altro chi vorrebbe marciapiedi più ampi, riduzione di parcheggi e più aree verdi e vietato al transito delle auto.

A essere più colpite sono le zone di piazza Madama Cristina, via Nizza, corso Marconi, ma anche via Campana, via Giacosa e via Madama Cristina, spesso congestionate anche dal traffico.

Delpero: “Situazione peggiorata con i lavori”

“A seguito dei lavori su corso Marconi sono stati tolti ulteriori posti. Se si conta che sono stati tolti pochi posti occupati dei dehors, la situazione è peggiorata. Senza contare i lavori sul teleriscaldamento in San Salvario e le nuove colonnine delle auto elettriche. Vero è che occorre andare in quella direzione, ma si riducono altri parcheggi” commenta il consigliere Stefano Delpero (Lega).

“In via Valperga davanti alla scuola sono stati tolti altri 20 posti auto per mettere delle fioriere - aggiunge la consigliera Claretta Marchi (Fratelli d’Italia) -. Con la chiusura di via Petitti, meno 40 posti auto. Si vorrebbe anche chiudere l'accesso al Valentino, togliendo tutta quella parte di parcheggi che scende verso il Castello Medievale e davanti ad Architettura. Una precisa volontà di guerra alle auto, senza senso e senza alternative”.

La Circoscrizione riprenderà in mano sicuramente la questione come conferma tuttavia il coordinatore Alberto Loi Carta: “Da inizio dicembre riprenderemo in mano tanti argomenti che abbiamo lasciato in sospeso, come questo”.