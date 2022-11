Grugliasco festeggia le coppie che hanno tagliato il traguardo dei 50 anni di matrimonio

Sabato 26 novembre allo Chalet del parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31 (pedonale) e 35 (per chi ha problemi di deambulazione), dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, si terranno il secondo e il terzo turno delle coppie che hanno fatto 50 anni di matrimonio nel 2022.

In tutto 80 coppie, per la maggior parte nati in Piemonte, Veneto, in Sicilia, Campania e in Puglia. Si tratta degli ultimi due turni di festeggiamenti che si svolgeranno quest’anno.