“Libri per tutti”, la biblioteca Movimente di Chivasso lancia un progetto sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa

Nell'ambito del progetto “Libri per tutti”, la biblioteca civica Movimente di Chivasso propone un incontro di carattere laboratoriale sulla costruzione di giochi inclusivi in simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa che facilitano la comprensione e la memoria delle storie, e sostengono le competenze linguistico-comunicative a scuola, a casa e in biblioteca.

Il laboratorio pratico, rivolto ad insegnanti, genitori, operatori socio-sanitari, educatori e bibliotecari, si terrà sabato 3 dicembre, dalle ore 9.30, con la docente del Centro Paideia Cecilia Rubertelli.

L’accesso è gratuito ma, visti i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria. Tel. 0110469920 o scrivendo una mail a: biblioteca@comune.chivasso.to.it. Al termine dell'incontro verrà rilasciato un attestato.