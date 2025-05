Tutti gli appuntamenti organizzati dai Lions al Salone del Libro di Torino

Anche quest’anno, il Salone Internazionale del Libro di Torino sarà l’occasione anche per annunciare i progetti sociali che il Distretto torinese 108la1 del Lions Club International porta avanti nel territorio, insieme al suo governatore Roberto Turri. Dall’attenzione per le nuove e future generazioni, passando per il tema della Giustizia, il Cyberbullismo e la prevenzione medica.

I numeri per il Salone del Libro 2025: 23 Presenze di Service presso lo Stand e 2 Eventi organizzati da Lions International in altri spazi più ampi. I Service dei Lions sono attività concrete e volontarie con cui i soci si mettono al servizio della comunità.

Sono due, quindi, gli appuntamenti più rilevanti, che si svolgeranno entrambi lunedì 19 maggio (in allegato il programma completo degli eventi).

Lunedì 19 maggio ore 12 - Sala piccoli editori – Padiglione 2

CONTEST “NOI PER GLI ALTRI”

Il Contest “noi per gli Altri” è un concorso indirizzato alla Scuole Secondarie di Secondo Grado che hanno realizzato alcuni video sulle tematiche del servizio Lionistico seguendo il motto del Governatore Roberto Turri “Noi per gli altri”. L’evento verrà realizzato in condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Contest nasce per sollecitare l’attenzione nei confronti delle libere manifestazioni associative che operano per il bene comune, assumendo una propria ideologia sociale tesa ad offrire la più ampia tutela e la valorizzazione dell'individuo al disopra di ogni condizionamento di parte.

La proposta ha ottenuto l’approvazione e la condivisione dell’Ufficio Scolastico Regionale che lo ha trasmetto a tutte le classi delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado del Distretto. È stato chiesto ai partecipanti di produrre Video (in formato mp4) della durata massima di 2 minuti con la possibilità di inserire un claim relativo al loro Istituto.

Attraverso il Contest si vuole condividere il concetto che offrire tempo ed energia agli altri sia un modo fantastico per sentirsi utili per la Comunità e per migliorare la percezione della propria vita inserita in un contesto di cittadinanza attiva e partecipata.

Lunedì 19 maggio ore 18,15 - Sala bianca

L’ERRORE GIUDIZIARIO FISIOLOGIA O PATOLOGIA DEL PROCESSO PENALE?

Organizzato dall’Avv. Renzo Inghilleri

RELATORI: Dott. Giuseppe Ferrando (Procuratore della Repubblica di Novara), Avv. Silvana Fantini del Foro di Torino, Dott. Massimiliano Nerozzi (giornalista Corriere della Sera ed. Torino). Modera avv. Renzo Inghilleri. In apertura, saranno proiettati brani tratti dai film “Un uomo perbene” di Maurizio Zaccaro e “Cadaveri eccellenti” di Francesco Rosi, scelti dall’avvocato Roberto Rognoni.

Un uomo perbene è un film del 1999 diretto da Maurizio Zaccaro.

La trama: nel giugno 1983 il giornalista e presentatore televisivo Enzo Tortora venne arrestato con l'accusa di traffico di stupefacenti e di appartenenza alla camorra sulla base della testimonianza di due pentiti. Solo dopo tre anni di incessante lotta per dimostrare la propria innocenza, Enzo Tortora venne assolto in appello.

Prendendo spunto dalle immagini dei film in questione, i relatori discuteranno il tema oggetto dell’incontro. Seguirà dibattito con eventuali brevi interventi del pubblico presente in sala.

L’evento si inquadra nell’ambito delle iniziative culturali del Lions International, volte a trattare argomenti di interesse generale che, come nel caso di specie, hanno riscosso grande successo in opere letterarie e cinematografiche.

Cadaveri eccellenti è un film del 1976 diretto da Francesco Rosi, tratto dal romanzo Il contesto di Leonardo Sciacia (1971), presentato fuori concorso al 29° Festival di Cannes.

In un paese immaginario (ma immaginabile) vengono uccisi alcuni alti magistrati. L'ispettore Rogas concentra i suoi sospetti su di un farmacista, ma quando la catena di omicidi raggiunge la capitale, le indagini si spostano sulle "frange" dell'estrema sinistra. Rogas, però, riesce ad ottenere le prove d'un disegno eversivo che coinvolge le stesse alte sfere dello Stato. Ne informa il segretario del Partito comunista, ma entrambi saranno uccisi in un agguato. Falsa e sviante la versione della polizia. I compagni del segretario, pur non ignorando la verità, rinunciano tuttavia alla conquista del potere ritenendola prematura. Primo film sulla "strategia della tensione", ricavato da Il contesto di Sciascia.

Calendario completo degli interventi

GIOVEDÌ 15 MAGGIO

Ore 11 – Next Generation Kid

Ore 11,30-12 - Amici biblioteca nazionale

Ore 14-14,30 - Presentazione libri - Anna Juricic, “Sfacciatamente donna”

Ore 15-15,30 - Presentazione libri – Renato Bianco, “L’isola del giardino segreto”

Ore 17,30-18 - Cani Guida

Ore 18,30-19 - Presentazione libri – Cristina Seymandi, “Antifragile si diventa”

VENERDÌ 16 MAGGIO

Ore 10-10,30 – Mani in alto

Ore 11-11,30 – Convegno “Le parole contano”

Ore 12-12,30 – Wug Inclusivity First

Ore 13-14 – Sicurezza stradale – Interconnettiamoci – Banca Occhiali

Ore 14,30-16,30 – Il Libro Parlato

Ore 17-17,30 – Prevenzione Cyberbullismo

Ore 18-18,30 – Supporto Giovani Immigrati

SABATO 17 MAGGIO

Ore 10-10,30 – Presentazione Libri – A.M. Schirru

Ore 11-11,30 – Oncologia Pedriatica

Ore 12 – Se Leggo

Ore 12,30-13,30 – Costituzione e ordini cavallereschi

Ore 14-14,30 – Cani Allerta Diabete

Ore 15-16,30 – Diabete

Ore17-17,30 – Colazione Allargata Solidale

Ore 18-19,30 – Il cuore racconta

DOMENICA 18 MAGGIO

Giornata dedicata alle iniziative dei Leo, i giovani Lions International

LUNEDÌ 19 MAGGIO

Ore 10-11,30 – Kairos Ticino T/B

Ore 12-12,30 – EVENTO – Contest “Noi per gli altri”

Ore 13-14,30 – Bambini Nuovi Poveri – Centro Oltre la Diagnosi

Ore 15-15,30 – Premio Letterario Lions

Ore 18,30-19,30 – Convegno “L’Errore Giudiziario”