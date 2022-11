Salva dal cemento l'area verde di via Fattorelli: "Non si vuole edificare nel prato" (foto d'archivio)

Salva dal cemento l'area verde di via Rubens Fattorelli 81, in difesa della quale si erano anche schierati mille residenti di Bertolla. A portare il tema in Sala Rossa il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, che voleva fare chiarezza sul fatto che nel prato fosse prevista "la costruzione di palazzi ad uso residenziale".

Nuovi supermercati e Rsa a Bertolla

Nel borgo della zona nord, negli ultimi anni, sono stati costruite nuove palazzine, quattro RSA e supermercati. Edifici, spiega l'esponente della minoranza, "che hanno stravolto tutta la zona ricca un tempo di verde". Il Comune non ha però alcuna intenzione di dare il via libera ad una cementificazione dello spazio verde di via Fattorelli.

"Non si vuole edificare nel prato"