Talenti in rosa da supportare: Apid, Aidda e Fondazione Belisario per un'allieva di Fondazione Cirko Vertigo

Si rinsalda e cresce la cooperazione per il territorio delle associazioni datoriali al femminile. APID Imprenditorialità Donna, AIDDA e Fondazione Belisario, oltre ad una serie di progetti specificatamente dedicati alla crescita delle imprese, continuano anche a realizzare progetti per lo sviluppo della cultura e la formazione delle giovani. È quanto accade domani presso la Fondazione Cirko Vertigo con una iniziativa di raccolta fondi per una Borsa di studio che aiuterà una giovane allieva a frequentare i corsi della Fondazione stessa. Nel corso dell’evento la Compagnia blucinQue proporrà un estratto di circa 15 minuti dello spettacolo Gelsomina Dreams.