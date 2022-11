Circoli Pd a rischio chiusura, il segretario Mazzù a Letta: "Soldi tessere rimangono ai circoli"

" I proventi delle tessere cartacee, cioè il 50% di quelle emesse, rimangano ai Circoli locali. Solo così possono sopravvivere, come il Partito Democratico ". È questa la richiesta contenuta in una lettera al segretario del Pd Enrico Letta , dal segretario metropolitano di Torino, Marcello Mazzù .

"Rischio chiusura per costi elevati"

L'esponente locale negli scorsi mesi ha dato il via ad un tour in 82 Circoli dem della Città Metropolitana. Incontri durante i quali Mazzù ha raccolto un grido d'allarme sul rischio chiusura per mancanza di fondi. "Troppi costi, spese, burocrazia, troppa distanza tra il Pd nazionale e il territorio. Senza soldi non si va avanti e sono i soldi dei cittadini tesserati che si tesserano proprio per tenere il Circolo locale aperto. E ora ce li avete portati via'".