Due guardie giurate uccise dalle Br in via Domodossola, FdI ricorda le vittime a 40 anni dalla strage

Era il 21 ottobre 1982 quando le due guardie giurate Antonio Pedio e Sebastiano D'Alleo vennero uccise a sangue freddo da un commando delle Brigate Rosse, che avevano appena rapinato il Banco di Napoli in via Domodossola. A quarant'anni dal duplice omicidio, le vittime sono state ricordate ieri pomeriggio dagli esponenti di Fratelli d'Italia.

Maggia (Fdi): "La nostra voce più alta per vittime terrorismo"

" In una Circoscrizione - sottolinea il consigliere della 4 Luca Maggia - dove anche i ricordi sono considerati tali solo se comodi alla maggioranza, la nostra voce si alza ancor più forte, richiamando quel senso di giustizia che le vittime del terrorismo meritano e che spesso in Italia non hanno avuto ".

Ricordo della Regione e Governo

Insieme a lui, il Sottosegretario all'Università Augusta Montaruli e l'assessore regionale alla Sicurezza Maurizio Marrone hanno deposto un mazzo di fiori sulla targa affissa in Parella come ricordo. "Finché - sottolineano Montaruli e Marrone - non tutte le istituzioni cittadine onoreranno senza ambiguità le vittime del terrorismo rosso, le ferite torinesi degli anni di piombo non si rimargineranno".