Tutela dell'ambiente: a Envypark premio di Earth Day Italia

Earth Day Italia e Impatta premiano Matteo Beccuti, a.d. di Envipark di Torino, "per l'impegno e la dedizione profusi nel mondo della sostenibilità e dell'innovazione".

Il riconoscimento è stato assegnato nell'ambito dell'iniziativa Call4Earth, selezione di progetti di sviluppo sostenibile immaginati dai giovani per un impegno concreto in favore del pianeta. I migliori progetti sono poi stati inseriti all'interno di una pubblicazione, in partnership con Unicef, consegnata alle istituzioni alla Cop27 in Egitto.

All'interno dell'iniziativa sono state riconosciute alcune menzioni speciali "a giovani che si sono distinti in modo particolare per promuovere, attraverso la loro iniziativa imprenditoriale, l'innovazione per lo sviluppo sostenibile". Fra questi Matteo Beccuti, ceo di Evipark, il Parco Tecnologico di Torino attivo da oltre 20 anni sull'innovazione ambientale. La premiazione è avvenuta all'interno della Nanotech Edition 2022, in cui Envipark e Confimi Piemonte hanno presentato le ultime novità in ambito nanotech.