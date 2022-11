Incidente in zona Drosso: auto contro tir, una persona finisce in ospedale

Una persona è stata trasportata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta questa mattina in un incidente che si è verificato in tangenziale, nella zona Sud, all'altezza degli svincoli di Sito (interporto) e Drosso.



Le auto stavano viaggiando verso Milano, quando una vettura si è scontrata per motivi ancora da accertare contro un mezzo pesante. Una carambola che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per ristabilire le condizioni di sicurezza.



Il traffico ha subito alcune ripercussioni a seguito delle operazioni di ripristino.