Secondo le ultime rilevazioni ISTAT, relative all’anno 2019, in Italia due anni fa erano attive quasi 4,4 milioni di imprese non agricole, con 17,4 milioni di addetti. Oltre il 60% delle imprese aveva al più un solo addetto (in genere ditte individuali con il titolare lavoratore indipendente), e un ulteriore terzo della popolazione erano microimprese tra i 2 e i 9 addetti; questi due segmenti insieme occupavano circa 7,5 milioni di addetti.





Uno scenario tipico del nostro Paese, il cui tessuto imprenditoriale è dunque composto per oltre il 90% da realtà di piccolissime dimensioni, che fatturano tra i 500 mila e i 2 milioni di euro all’anno. Aziende che, in molti casi, hanno voglia di crescere, di internazionalizzare e digitalizzare il proprio business, ma che faticano ad accedere alla liquidità e al know how necessari per farlo, perché banche e fondi di investimento finanziano prevalentemente le start up.





Da oggi, per queste realtà nasce Smart Business Venture, la prima operazione di venture italiana dedicata alle micro-imprese di qualsiasi settore, lanciata da Alfio Bardolla e dalla sua società ABTG, azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale, quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, e da Alessandro Rimassa, esperto di education, future of work e digital transformation e fondatore di diverse società di formazione.





Smart Business Venture offre alle micro-imprese la solidità di un gruppo quotato in Borsa e la grande esperienza dei due fondatori. Il progetto prevede l’acquisizione, nell’immediato o con il tempo, del 51% delle società coinvolte, mantenendone alla guida l’imprenditore, a cui verrà fornito il supporto necessario per la crescita, costruendo insieme il suo piano di sviluppo.





Un grande focus sarà sulla trasformazione e sull’automazione digitale, indispensabili per le micro-imprese che vogliono crescere e mantenersi competitive. Nell’ambito del progetto, inoltre, verrà fornito supporto sull’impostazione delle vendite e sulla gestione di tutti gli aspetti burocratici, legati ad esempio alla parte amministrativa e legale.





“Permettere alle persone di esprime al massimo le proprie potenzialità raggiungendo la Libertà Finanziaria è da sempre la mission della nostra società. Ora vogliamo estendere questo servizio anche a tutte le piccolissime imprese, eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano, che potranno crescere e svilupparsi all’interno di un gruppo liquido e quotato in Borsa”, afferma Alfio Bardolla.





“Il nostro supporto alle micro-imprese sarà fortemente orientato all’innovazione digitale”, aggiunge Alessandro Rimassa. “Il digital, infatti, ha completamente ridisegnato il mondo in cui viviamo, facendo di concetti come cambiamento continuo, trasparenza, fiducia, velocità e innovazione i nuovi valori essenziali per affrontare le sfide contemporanee e asset fondamentali per qualsiasi azienda voglia crescere nell’attuale contesto competitivo”.





https://www.smartbusinesslab.com/





* * *













Alfio Bardolla

Alfio Bardolla è fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (ABTG), società leader in Europa nella formazione finanziaria personale, ha formato oltre 43.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. La società conta oltre 100 collaboratori ed è presente in Italia e Spagna.





Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”, il più venduto su Amazon e 4° nella classifica libri di Repubblica e del Corriere della Sera. Ad oggi le sue opere sono state vendute in oltre 350.000 copie.





Alessandro Rimassa

Imprenditore, esperto di future of work, education e digital transformation, ha fondato Radical HR, club di formazione, sviluppo e trasformazione per professionisti delle risorse umane, e Talent Garden Innovation School, business school leader sui temi del digitale e dell'innovazione, con sedi in tutta Europa: Italia, Irlanda, Danimarca, Austria e Spagna. Ha creato la holding di investimenti Happy2C per aiutare, come angel investor, imprenditori a fare startup con focus su digital transformation e capacità di creare impatto. Attualmente ha 9 partecipazioni attive in promettenti startup. È CEO di Changers e Happy2C e membro dei consigli di amministrazione di Save the Children Italia, ScuolaZoo, AWMS e Sicuro.it.





Rimassa ha scritto sette libri, tra cui “Generazione Mille Euro”, tradotto in sette lingue e diventato un film, il romanzo “Berlino Sono Io” e quattro libri di saggistica. Ha inoltre curato Tag Books, la prima collana italiana di libri sull'innovazione digitale, con 15 titoli di successo pubblicati da Egea, casa editrice dell'Università Bocconi.