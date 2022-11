Trasporti, Valle e Avetta (Pd): "Sui nuovi treni la Giunta regionale se la canta e se la suona da sola"

"L’entrata in funzione dei primi nuovi treni Rock sulla Torino-Milano è un’ottima notizia. Pendolari ed utenti meritano un servizio migliore, più efficiente, più sicuro, con il giusto comfort. Credo, però, sia giusto ricordare al Presidente Cirio, all’assessore Gabusi ed agli esponenti della destra, che in questi giorni stanno celebrando l’entrata in funzione dei nuovi treni, che in ogni concerto che si rispetti bisogna ricordare anche chi ha contribuito alla composizione della musica. Ovvero quella Giunta Chiamparino che nel 2019 ha investito oltre 38 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni, tra i quali proprio i Rock e i Pop, e per il rinnovo del materiale rotabile. Insomma, ciò che si inaugura oggi è anche il frutto di scelte di ieri. Quindi, festeggiamo pure i nuovi convogli, magari senza dimenticarci dei pendolari e studenti, che su tante tratte regionali sono costretti a subire ritardi e disservizi quotidiani. A forza di cantarsela e suonarsela da sola, la Giunta Cirio ci propone un modesto Karaoke, altro che rock e pop!»: lo affermano il Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle e il Vicepresidente della Commissione Trasporti Alberto Avetta.