"Una montagna di libri" dà l'avvio alla attività culturali invernali a Moncenisio

Nuovo appuntamento al Comune di Moncenisio, che segna l’inizio della attività culturali e turistiche dell’inverno, presso l’Ecomuseo Le Terre di Confine. L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre alle 15,30 con l’avvio della rassegna “Una montagna di libri”.

Ospiti del piccolo comune di confine due autori locali molto apprezzati per il loro impegno di ricerca e poi stesura dei testi. Il primo volume è “Nulla di vero tranne i fiori” di Paola Sappa. Paola Sappa, in arte Paulette, originaria del Monferrato astigiano, vive dai primi anni ’90 in Valsusa, terra di cui si è innamorata da subito, oltre che del marito villardorese. Appassionata di poesia, si diletta a scriverne in rima, in occasioni speciali come matrimoni, compleanni e ricorrenze varie di amici e parenti. È al suo primo romanzo, nato dall’esigenza di creare una storia ambientata proprio nella sua amata Valmessa insieme a due elementi a lei molto cari: l’amore ed i fiori.

Il secondo volume è “Lou Medalhoun” di Marco Rey. Attualmente sindaco del Comune di Giaglione: papà, nonno, cultore di cultura locale, scrittore di guide escursionistiche e didattiche sul territorio, organizzatore di eventi culturali, imprenditore, contadino e gestore con la moglie Giuseppina de la Mèizoun de Barbamarc, alpinista e montanaro. Un unico denominatore comune: l’amore per la terra di Giaglione.

Spiega il sindaco Mauro Carena. “Benissimo questa iniziativa culturale che abbraccia il sapere locale con la letteratura e la pubblicistica editoriale in formato appassionante e curioso. Con questi due volumi si dà avvio ad un ciclo che proseguirà nel tempo e negli interessi. Il Comune di Moncenisio è lieto di accogliere di amici della montagna come Sappe e Rey che sapranno incuriosire e appassionare il pubblico”.