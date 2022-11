Christopher Terry, CEO di IM Mastery Academy, annuncia un 2022 piuttosto intenso grazie al lancio di New Academy

Christopher Terry, co-fondatore e CEO di IM Mastery Academy, ha intensificato la strategia di espansione dell'Accademia nel 2022. Fondata nel 2013 con l'obiettivo di fornire risorse online per studiare i mercati finanziari, l'Accademia è cresciuta fino a raggiungere migliaia di studenti. Quest' anno si è ampliato in diverse nuove aree. L'espansione più recente è arrivata a ottobre, quando Christopher Terry ha annunciato la nuova SMX Academy di IM Mastery Academy, costruita per educare gli studenti su come stabilire una presenza coinvolgente sui social media.

Oltre ai social media, Christopher Terry ha ampliato le offerte formative di IM Mastery Academy per includere l'e-commerce e nel 2022 l'Accademia ha anche debuttato la TLX travel academy, che consente ai membri di iscriversi a esperienze di viaggio tra cui viaggi a tema con altri membri ed educatori di IM Mastery Academy. TLX fornisce anche un portale online che i membri possono utilizzare per prenotare hotel e resort a tariffe scontate.

Queste nuove offerte segnalano l'attenzione di Christopher Terry e IM Mastery Academy nel continuare a far crescere la portata dell'Accademia rispondendo alla crescente domanda di opportunità educative online flessibili in una varietà di aree nei mercati finanziari e oltre.

Approccio di IM Mastery Academy

Christopher Terry ha fondato IM Mastery Academy per concentrarsi sui mercati finanziari, ma la sua filosofia formativa può essere applicata a un approccio più generale alla crescita personale. L'idea alla base di tutte le offerte di IM Mastery Academy è che gli individui possono perseguire le opportunità educative che meglio si adattano alle loro esigenze in un programma che funziona per loro.

“Lavoro su me stesso per 30-60 minuti ogni mattina, quando sono stanco, quando sono sveglio, quando sono fuori di testa, quando sono arrabbiato, quando sono felice, quando sono triste. Devi lavorare su te stesso ", ha detto Terry in una recente apparizione. "Puoi fare tre cose con il tuo tempo: Puoi passare del tempo con gli altri. Puoi investire il tuo tempo con gli altri. O puoi sprecare il tuo tempo. E sfortunatamente, troppi di noi sprecano il loro tempo facendo cose stupide, uscendo a facendo cose stupide. Devi cambiare certe cose nella tua vita."

Per Christopher Terry, IM Mastery Academy offre a coloro che non vogliono sprecare tempo e risorse per perseguire opportunità educative, che si tratti di mercati finanziari, social media branding o e-commerce. L'Accademia offre agli studenti l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a materiali come letture e video, nonché opportunità di tutoraggio dal vivo attraverso le sessioni GoLive dell'Accademia. Queste sessioni consentono agli studenti di approfondire con gli educatori IM Mastery Academy le domande che hanno sul materiale e impegnarsi in discussioni dal vivo sulla strategia.

La nuova Academy, SMX, offrirà ogni mese queste discussioni GoLive su argomenti come la videografia e la fotografia, con l'obiettivo di insegnare agli studenti a pubblicare il tipo di contenuti visivi accattivanti che attirano i follower su piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube.

L'espansione di Christopher Terry della IM Mastery Academy

Al fine di promuovere il lancio di nuove accademie, nonché di entrare in contatto con studenti, educatori e imprenditori indipendenti interessati all'approccio di IM Mastery Academy, Christopher Terry spesso fa apparizioni parlate. Questi colloqui danno a Terry l'opportunità di spiegare la filosofia alla base dell'Accademia, così come i suoi piani di crescita.

"Sviluppa la tua energia, spingi i tuoi limiti ed espandi la tua mente. Ricorda: le uniche limitazioni nella vita sono quelle che imponiamo a noi stessi ", ha detto Terry in un recente post su Instagram. “Ragazzi e ragazze, inizia proprio con voi. Prendete la decisione che vi aiuterà a diventare la migliore versione possibile di voi. Non abbiamo limiti."

È questo obiettivo di superare i limiti che ha spinto la IM Mastery Academy di Christopher Terry a continuare a crescere e ad offrire opportunità formative in nuovi settori. Nel 2022, questo significava rilasciare SMX e TLX, e continuare a concentrarsi sui mercati finanziari con il lancio della nuova Time-Based-Exchange (TBX) Academy e Stock and Futures (SFX) Academy.

E nell'estate del 2022, Christopher Terry ha condotto un tour di conversazione della IM Mastery Academy, viaggiando in oltre 12 località in tutta Europa nel tentativo di connettersi con il pubblico internazionale della Academy.

IM Mastery Academy ha anche tenuto diversi eventi live IM Beyond, in regioni da Phoenix a Zurigo. Questi eventi offrono agli individui coinvolti nell'Accademia la possibilità di fare rete, condividere approfondimenti educativi e riconoscere i risultati di artisti eccezionali.

Come CEO di IM Mastery Academy, Christopher Terry sta cercando di sfruttare lo slancio di espansione del 2022 per continuare la crescita dell'Accademia in futuro, con nuove accademie ed eventi dal vivo pianificati per il 2023. Per Terry, lo sviluppo del business inizia con il suo atteggiamento positivo.

"Se vuoi attirare un partner commerciale efficace con una solida morale, allora sii un partner commerciale efficace con una solida morale", ha detto Terry in un altro post recente. "Man mano che ti elevi, anche le persone intorno a te si eleveranno in modo naturale. Tutto inizia con una decisione."