Tra via Rossini e Firenze, cresce la start up che porta online le librerie indipendenti: la nuova "fiaba" è da 300mila euro

Sono librerie indipendenti, saldamente radicate nella tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro e alle possibilità che offrono le nuove tecnologie, viste come "alleate" e non come minaccia.

Da questa idea è nata Bookdealer, la piattaforma di e-commerce fondata nel 2020 da un’idea di tre amici fiorentini - Leonardo, Daniele e Massimiliano – e di Mattia Garavaglia, il titolare de La Libreria del Golem di via Rossini, a Torino.



Sono oltre 700 le librerie già iscritte a quella che si presenza come un'alternativa di nicchia ad Amazon, con un fatturato globale per le librerie di oltre 1,3 milioni di euro, con una crescita del 300% dal 2020 e oltre 50.000 utenti iscritti alla piattaforma, mentre sono stati oltre 100.000 i libri venduti. Ma la nuova sfida, adesso, è una campagna di equity crowdfunding da 300mila euro tramite la piattaforma di Mamacrowd.



Solo a Torino sono già 27 le librerie iscritte alla piattaforma, altre 3 si trovano in provincia – a Chieri, Avigliana e Carmagnola – e 14 nel resto della Regione. Grazie a Bookdealer le librerie indipendenti iscritte alla piattaforma hanno aumentato il loro fatturato in media del 10%, spedendo in tutto il mondo.