W.I.P.: un marchio che premia le PMI piemontesi, virtuose in welfare e sostenibilità

Sono otto le aziende agricole di Confagricoltura che hanno ricevuto ieri pomeriggio il marchio W.I.P. (# Welfare Aziendale In Piemonte) voluto dalla Commissione Regionale per la Realizzazione delle Pari Opportunità fra uomo e donna per valorizzare le PMI che hanno avviato misure di welfare aziendale in un’ottica innovativa, collegata agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu.

In tutto trentasei le piccole e medie imprese premiate nella Sala Viglione del Consiglio Regionale, dall’Assessore Regionale alle Pari Opportunità Chiara Caucino e dalla presidente della Commissione Regionale alle Pari Opportunità della Regione Piemonte Maria Rosa Porta, grazie ai rappresentanti delle Associazioni di categoria che hanno collaborato al progetto per la selezione delle aziende.

"Accogliamo positivamente la notizia che la Regione Piemonte ha stanziato un milione di euro per le imprese che vogliono investire nel welfare aziendale: è indubbiamente un tema importante per tutti gli operatori delle filiere dell’agroalimentare” ha affermato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte al termine della presentazione del video e del catalogo che hanno raccontato i progressi di quelle attività imprenditoriali impegnate ad attivare azioni di sensibilizzazione e alcune best pratices.

“Il risultato della ricerca effettuata sulle Pmi conferma che il welfare aziendale è in grado di aumentare la produttività dei dipendenti e un incremento della qualità di vita - prosegue Allasia - Oggi noi investiamo molto sui nostri collaboratori, c'è necessità che siano sempre più formati e sicuri nei loro luoghi di lavoro. Collaboratori che possano inoltre avere tempo e modo per dedicare le loro attenzioni a più cose della loro vita”.

Conclude il presidente rammentando che: “alcune forme di welfare aziendale, fortemente aperte al territorio, finiscono per attivare filiere di produzione di valore, capaci di mettere a sistema le risorse locali e innescare circoli virtuosi di sviluppo sia sociale sia economico, in una ottica sostenibile e inclusiva. Auspichiamo che ulteriori aziende del settore scelgano questa strada per consolidarsi al territorio piemontese”.

Aziende premiate:

Azienda Agricola Casa Tui di Claudia Torre;

Azienda Agricola Palestro Società Semplice;

Fantolino Franco Società Agricola S.s.

Gibello Barbara;

Grow Up ISA Srl;

La Fattoria di Bubu e Mimi;

Società Agricola Drusiana S.s.;

Travaglini Gian Carlo Sas.