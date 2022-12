Alla Città dei Bambini di Genova l'eccellenza del tessuto imprenditoriale con Outdoor Design Service

C’è anche l’eccellenza del tessuto imprenditoriale genovese di settore in primo piano nella progettazione e realizzazione della nuova Città dei Bambini e dei Ragazzi , il primo experience museum dedicato ai “Cinque Sensi” in Italia inaugurato oggi al Porto Antico di Genova.

Un progetto che punta alla valorizzazione di un’eccellenza cittadina anche attraverso la riqualificazione dell’area di ponente del Porto Antico. In questo senso hanno ricoperto un ruolo importante anche le operazioni di rifacimento dello spazio frontale dell’edificio, con la realizzazione di un dehor dedicato in parte all’accoglienza di gruppi e scuole, con accesso libero, e in parte come pertinenza del punto ristoro riservato ai clienti della Città dei Bambini e dei Ragazzi e dell’Acquario.