Grugliasco, gran concerto di Natale sabato 3 dicembre

Nella sesta edizione della Rassegna “LA MUSICA RACCONTA…”, quest’anno dal titolo “LA MUSICA RACCONTA… Giovani in Musica”, l’Associazione festeggerà il trentennale con tutta la Città di Grugliasco al Gran Concerto di Natale sabato 3 dicembre al TLS Teatro Le Serre di Grugliasco, nel prestigioso Parco Culturale Le Serre, alle ore 21, presentando il Concerto “Note di Speranza… Notte di Natale… 30 ANNI DI NOI”.

Un trentennale straordinario per la Presidente Concetta Rinaldi ed il Direttore Artistico Elena Gallafrio e per tutta l’Associazione Musica Insieme APS iniziato a gennaio con la vincita del “Premio La Gru D’Oro” della Città di Grugliasco, per proseguire con l’assegnazione mediante Bando Pubblico della Cappella Mandina, fino a rappresentare l’Italia a Firenze, al “23° International Festival of Youth Orchestras” a luglio scorso, ed in ultimo ad avere Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, nella Sede dell’Associazione che è l’unica struttura presente in Grugliasco ad essere intitolata a Peppino Impastato. Di certo non poteva mancare la Beneficenza e quindi, grazie alla generosità degli Amici dell’Associazione, alla Sig.ra Laura Romeo in Caselli ed al Preside dell’Istituto Paritario Internazionale Prof. Arduino Balzano, è stata consegnata una Borsa di Studio a Costantino Daniele Anica, un giovane ragazzo che è stato aiutato a cercare una nuova via.

Le Musiche dei Grandi Film saranno parte del repertorio che affronterà l’Orchestra Magister Harmoniae e l’Orchestra Giovanile Musica Insieme, dirette dal M° Elena Gallafrio , per concludersi con gli immancabili canti della tradizione natalizia con i Cori dell’Associazione diretti dal M° Marta Lauria e M° Elena Tirelli.

Il repertorio musicale delle colonne sonore venne anche presentato a Firenze, in Piazza della Signoria, dove l’Orchestra dell’Associazione si esibì di fronte a tremila persone. Desiderio dell’Associazione con questo concerto è ripercorrere la Colonna Sonora dei loro 30 ANNI DI STORIA, e vogliono farlo proprio a Grugliasco insieme a chi l’ha sempre sostenuta.

L'Associazione Musica Insieme APS nasce nel 1992 a Grugliasco. È un'Associazione Culturale senza fini di lucro, formata da Docenti diplomati nei Conservatori piemontesi e non, con esperienze pluriennali nella concertistica e nella didattica musicale. Lavora da sempre con una forte caratteristica sociale, culturale ed ambientale, creando per i ragazzi sistemi di relazione all’interno della scuola, aiutandoli nella socializzazione. Da sempre obiettivo primario dell’Associazione è formare piccoli e grande ensemble per favorire l’apprendimento e la condivisione della musica anche fra strumentisti in erba. Di grande prestigio è la Convenzione stipulata nel 2017 con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, e nel 2022 con il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria, con la possibilità di orientare il percorso formativo degli studenti e prepararli agli esami per le Certificazioni del Conservatorio.

Dal 2020 l’Associazione è accreditata al MIUR del Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

Dal 2021 è anche Sede certificata e Centro Esami Trinity Music College London e RSL Awards. L'Associazione propone Corsi di Musica per bambini, per giovani e per adulti, ma anche Concerti, Laboratori e progetti musicali nelle Scuole, Lezioni-Concerto, collaborazioni ed eventi musicali dedicati alla Solidarietà e alla Beneficenza. Questo lavoro genera eventi e spettacoli di grande impatto artistico ed emotivo, con il consenso di pubblico e critica, che hanno già visto coinvolti alcuni importanti artisti del panorama musicale, come Stefano Bollani e Giò di Tonno. L’Associazione Musica Insieme APS collabora con alcuni Enti quali Comuni, Scuole, Conservatori, Associazioni di Volontariato (Libera, Airc) Unione Musicale di Torino e Pro Loco al fine di realizzare di volta in volta spettacoli di alta qualità artistica capaci di coinvolgere ed emozionare.

LA MUSICA RACCONTA… , giunta ormai alle sesta edizione, è un’iniziativa dell’Associazione Musica Insieme APS ideata per promuovere e diffondere la cultura musicale con particolare attenzione ai temi sociali e della legalità. Il progetto viene realizzato attraverso l’Orchestra Magister Harmoniae , una realtà artistica di alto livello qualitativo che racchiude la formazione musicale ed orchestrale degli allievi della Scuola di Musica, con il coinvolgimento degli Insegnanti e dei Musicisti professionisti sensibili a questo progetto.

La Musica ha il grande potere di arrivare al cuore di chiunque attraverso veicoli emozionali, pertanto già di per sé genera un racconto personale che emoziona a livelli diversi. La scelta di utilizzare la parola “racconta”, che è un verbo all’attivo, consente di veicolare, attraverso un’azione, le emozioni personali in scenari prestabiliti, che si offrono allo sguardo dell’ascoltatore attraverso i grandi temi sociali: Mafia, Costituzione, Disabilità e Cultura.

Al centro de “LA MUSICA RACCONTA…” è quindi lo spettatore, che viene condotto dall’azione dei musicisti in un percorso emozionale in cui si fondono le sensazioni personali e quelle prodotte dallo spettacolo stesso. LA MUSICA RACCONTA... genera eventi e spettacoli di grande impatto artistico ed emotivo, con consenso di pubblico e critica, che hanno già visto e vedranno coinvolti alcuni importanti artisti del panorama musicale.

Orchestre e Cori Magister Harmoniae

“Note di Speranza… Notte di Natale 30 ANNI DI NOI”

Direttore Elena Gallafrio

Project Manager Concetta Rinaldi

Sabato 3 dicembre 2022 ore 21

TLS Teatro Le Serre

Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)

POSTO UNICO - PRENOTAZIONE E RITIRO presso Associazione Musica Insieme APS

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Musica Insieme APS

Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)

Ingresso principale Parco Culturale Le Serre

Ingresso dedicato: Via Cesare Battisti, 11

Tel: 011.7807894 e 351.5260588; orario segreteria 9.30-12.30 e 15.30-18.30

email: info@musica-insieme.net

sito: www.musica-insieme.net

Facebook @MusicaInsiemeGrugliasco

Instagram @musicainsiemeapsgrugliasco