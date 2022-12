Terrore a Sant'Ambrogio: armato di coltello, entra in tabaccheria e ruba l'incasso

Terrore nel pomeriggio di ieri, giovedì 1° dicembre, a Sant'Ambrogio. Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella tabaccheria del centro della cittadina, in via Umberto I, minacciando la commessa per farsi dare l'incasso.

L'uomo si è poi rapidamente allontanato, portando via un bottino di circa 600 euro. Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri di Avigliana, che cercano indizi utili dalle immagini delle telecamere.