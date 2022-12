Molte persone non sanno cosa sia una centrale operativa di soccorso lo scopo di questo articolo è spiegarlo a tutti coloro che hanno bisogno di andare a connettere la propria abitazione con delle centrali operative. Si tratta di avvalersi della tecnologia finalmente per avere una garanzia in più che possa essere connessa a tutte quelle persone che vogliono aiuto per quanto riguarda una assistenza veloce, sicuro, rapida che viene rivolta a persone che hanno molti anni e che sono entrate nell’anzianità, a tutti coloro che sono affetti da una disabilità e a tutti coloro che si sentono soli e per questo a rischio.

In questo caso non bisogna decidere di trasferirsi magari in una casa protetta dove risiedere in cambio di assistenza 24 ore su 24. Ma si può tranquillamente rimanere all’interno della propria abitazione sapendo che è possibile richiedere un soccorso specifico, semplice e che assume sfumature di diverso tipo.

Ci sono vari tipi di dispositivi che possono essere messi a disposizione delle persone, a seconda delle loro specifiche esigenze e nella seconda parte di questo articolo ne andremo a parlare in maniera più approfondita proprio per dare la possibilità di esaminare approfonditamente questo argomento e di fare tutte quelle scelte che si ritengono più opportune, anche avvalendosi della consulenza di professionisti che sono esperti nella vendita e nell’istallazione di questi prodotti e che hanno una centrale operativa di soccorso.

Alcuni strumenti utili per il telesoccorso

I sistemi che sono agganciati e non la centrale operativa di servizio possono essere formati da terminali che possono garantire una certa sicurezza perché basta semplicemente andare a premere un pulsante di allarme per poter essere immediatamente messo in diretto contatto con una centrale operativa.

Oltre a questo contatto viene garantito un intervento immediato di soccorritori.

In alternativa esistono anche dei dispositivi che servono a tenere monitorate le persone quando si muovono all’interno di un ambiente, e come una sorta di GPS che può essere molto utile nel caso una persona anziana dovesse cadere all’improvviso. Non c’è molto da fare se non andare a premere sempre un pulsante che possa anche andare ad inviare un allarme specifico.

È vero che questo tipo di dispositivo viene acquistato soprattutto da persone che hanno paura di sentirsi male e non ricevere soccorso, ma potrebbe essere molto utile anche in caso di rapina, perché se dovessimo trovare dei ladri all’interno della nostra abitazione potremmo utilizzarlo comunque.

In altri casi i sensori possono andare a rilevare le fughe di gas e questo è molto importante perché sappiamo che le persone molto anziane parlano un po’ la facoltà dell’olfatto e poi molti gas non hanno alcun tipo di odore. La presenza di gas all’interno di un’abitazione potrebbe segnalare una fuga che diventerebbe mortale, così come dei guasti specifici agli impianti principali della casa che comunque dovranno ricevere un’opera di manutenzione. Il fatto di poter mobilitare qualcuno durante una circostanza di questo tipo significa mettere in sicurezza le persone, perché questo è un tipo di evento molto rischioso con cui confrontarsi.