La vendita di Kulusevski, lo stipendio di Sarri: prosegue l’indagini dei magistrati sui conti della Juventus

Emergono nuovi dettagli sulle indagini che i magistrati stanno effettuando sui conti della Juventus, che intanto qualche ora fa ha approvato un nuovo progetto di bilanci per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, rilevando una perdita di 239,3 milioni di euro (contro i 254 indicati precedenza).

Ombre sulla cessione di Dejan Kulusevski dall’Atalanta alla Juventus. Una scrittura privata, sottoscritta dall'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi smentirebbe le dichiarazioni rese da Fabio Paratici, a suo dirigente bianconero, agli ispettori Consob circa un impegno soltanto morale assunto dalla società bergamasca in occasione dell'acquisto da parte della Juventus di del calciatore svedese, poi pagato 35 milioni più 9 di bonus nel gennaio 2020.

Per i magistrati, con la scrittura privata, Percassi - il 30 dicembre 2019 - si impegna ad acquistare a titolo definitivo un giocatore della Juventus, suggerito dalla stessa società bianconera, per il valore di 3 milioni di euro.

Emergono poi dettagli anche per la situazione riguardante l’allora tecnico della Juventus, Maurizio Sarri che sentito dai magistrati confermò l'accordo sui pagamenti all'anno successivo: “Ne parlai al telefono con Paratici e mi disse che c'era già l'accordo con i calciatori e che sarebbe stato opportuno che anche io mi accodassi". Come per i calciatori, anche all’allenatore venne proposta la rinuncia a 4 mesi, con 3 mesi che sarebbero stati pagati sul contratto dell'anno successivo.