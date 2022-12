L'uso di cocaina è un passato? l metodo più nuovo e promettente per trattare la dipendenza da questo narcotico pericoloso per la vita!

Sapevate che l’Italia è il secondo Paese al mondo dove la cocaina viene consumata di più? Il nostro Paese, è al secondo posto al mondo per il numero di consumatori di questa droga pericolosa! Questi dati sono veramente inquietanti e presentano un motivo di preoccupazione.

È noto che alcune delle droghe più utilizzate nel nostro paese sono la cannabis, l'eroina e l'ekstasi, ma il problema è che negli ultimi anni il consumo di cocaina è notevolmente aumentato come forma a buon mercato di questo narcotico.

Una ricerca ha mostrato nel 2017 che ben un terzo della popolazione italiana di età compresa tra i 15 e i 64 anni aveva provato almeno una volta nella vita alcune sostanze psicoattive, compresa la cocaina, una percentuale allarmante del 7,6% di tutti i residenti italian aveva assunto cocaina una volta nella loro vita.

Lo European Drug Report 2019 ha rivelato che c'è stato un aumento significativo del numero di persone che abusano di cocaina, più precisamente questo rapporto ha mostrato che c'ù un numero crescente di cocainomani che vogliono curarsi da questa malattia.

A causa della sua disponibilità, questo narcotico continua a distruggere un gran numero di persone e le loro famiglie, lasciando dietro di sè una devastazione. Ma la buona notizia è che è assolutamente possibile combattere e sconfiggere la dipendenza da cocaina in modo rapido ed efficace!

Assunzione di cocaina: un potere illusorio che ha un prezzo

La cocaina è una droga estremamente forte e potente che, come stimolante del sistema nervoso centrale crea un’illusione, cioè l’impressione che una persona sia superiore e onnipotente. Una persona consumando cocaina, pensa di essere più forte e più intelligente degli altri. Per tale persona non ci sono ostacoli che potrebbero impedirle di realizzare le sue intenzioni.

L’esperienza ha dimostrato che una persona assumendo la cocaina, spesso si vanta con gli altri della sua eccessiva fiducia in se stessa e del buon umore. Dato che la cocaina la mantiene eccitata, tale persona vuole sempre dire qualcosa e spesso non ha nulla da dire, senza nemmeno ascoltare quello che dicono gli altri. Il comportamento di una persona che assume cocaina è spesso prepotente e irritante. Inoltre, a causa della sua impulsività e di un illusorio senso di superiorità intellettuale e fisica, una persona che assume cocaina è irritabile e incline ad agressioni e violenze.

Allo stesso modo, gli esperti nel trattamento della dipendenza da cocaina affermano che quel falso senso di potere e fiducia in sè stessi, arriva al punto che una persona assumendo la cocaina ha sogni megalomani, sognando di raggiungere obiettivi grandiosi!

Sono solo alcuni degli effetti iniziali della cocaina e le ragioni principali per cui alla gente piace “sniffare una linea”. Il problema è che tutti questi sentimenti indicati hanno un prezzo, molto grande e molto pericoloso! La cocaina è una sostanza psicoattiva che estremamente crea dipendenza in qualunque forma consumata e in qualsiasi modo assunta. Una persona può diventare dipendente e subire numerose conseguenze negative anche dopo assunta una sola dose!

Le conseguenze del consumo di cocaina sono molto gravi e pericolose per la vita!

Rare volte capita che una persona provando la cocaina si ferma a una sola dose. I sentimenti intensi e iniziali di euforia, maggiore energia, concentrazione, fiducia in se stessi, superiorità e prontezza sono tanto forti che la persona assumendo cocaina vuole riviverla. E’ proprio questo è il punto in cui vengono verificati enormi problemi di salute che possono essere pericolosi anche per la vita!

Vi sono numerosi effetti negativi dell’uso di questo narcotico stimolante. Solo alcune delle consegunze acute e negative del consumo di cocaina includono allucinazioni, manie paranoiche, battito cardiaco irregolare (aritmia) e arresto cardiaco, aumento significativo della pressione sanguigna, aumento significativo della temperatura corporea e simili.

Se abusata questa droga in modo improprio e per molto tempo, compaiono numerosi effetti negativi cronici, compromettendo la salute e la vita in tutti i sensi! Altrimenti detto, la cocaina aumenta non solo i livelli di dopamina e noradrenalina nel cervello, ma stimola contemporaneamente il sistema cardiovascolare. Proprio questi effetti cardiovascolari dell’uso di cocaina sono i più pericolosi!

Cocaina: la droga perfetta per l’attacco cardiaco e l’ictus celebrale!

Il rischio di morte per il consumo di cocaina è estremamente alto a causa di un’influenza forte e negativa sul sistema cardiovascolare!

Gli effetti cardiovascolari del consumo di cocaina includono un restringimento dei vasi sanguigni, aumento della possibilità di coaguli di sangue (trombo), battito cardiaco irregolare, attacco cardiaco (infarto). In effetti, la cocaina è spesso chiamata la “droga perfetta per l’infarto” a causa dei modi numerosi in cui può causare un infarto. Anche le persone giovani e sane, senza alcuna predisposizione genetica o di altro genere, possono avere un infarto dovuto alla cocaina!

Però, la morte a causa dell’uso di cocaina non è attribuita solo ad attacchi cardiaci. Il consumo di cocaina può portare ad ictus fatali (ictus celebrale). Allo stesso modo, la morte può verificarsi a causa di un’overdose di cocaina, cioè l’assunzione di una grande quantità di questa droga in un breve periodo di tempo.

C’è la soluzione per la cocaina! Ecco come sbarazzarsi della cocaina per sempre!

Il recupero dalla dipendenza da cocaina può essere un’esperienza molto difficile e intensa per un tossicodipendente. La terapia sostitutiva non è mai una soluzione per il trattamento della cocaina, perchè in tal modo viene cambiata essenzialmente una dipendenza dall’altra e il dipendente non sentirà alcun progresso! Tuttavia, non bisogna disperarsi, perchè esistono soluzioni ed è del tutto possibile ritornare a una vita normale e sana!

I programmi di trattamento della dipendenza e dell’abuso di cocaina presso il MedTim, centro di disintossicazione professionale e certificato, sono particolarmente progettati per un sicura ed efficace astinenza da cocaina per sempre!

La clinica per disintossicarsi da droghe Medtim è uno degli ospedali più moderni in Europa per la disintossicazione e la cura di tutte le forme di dipendenza. Nella Clinica MedTim lavorano esperti e medici di fama mondiale, con decenni di esperienza nel lavoro con tossicodipendenti. Grazie a metodi di trattamento innovativi e sicuri, questo ospedale di disintossicazione finora è riuscito a condurre sulla strada giusta ed a curare migliaia di pazienti in tutto il mondo!

La disintossicazione da cocaina indolore, clinicamente provata e sicura!

La Clinica MedTim cura la dipendenza da cocaina in soli 7 o 14 giorni, senza terapia sostitutiva alla fine del trattamento!

Nella Clinica MedTim per disintossicazione non esistono metodi del trattamento obsoleti, antiquati e di lunga durata come nel caso di numerose cliniche simili. Quello che rende questo ospedale di disintossicazione differente dagli altri ospedali è che effettua LA DISINTOSSICAZIONE DA COCAINA, ASSOLUTAMENTE INDOLORE E SICURA!

La disintossicazione dalla cocaina rappresenta la procedura iniziale ed anche la più importante nel trattamento della dipendenza da questa droga, che aiuta l’organismo del paziente ad espellere le sostanze tossiche in modo più rapido e indolore. Quindi, durante la disintossicazione il paziente non avvertirà alcun sintomo sgradevole o spiacevole della crisi di cocaina e, alla fine della disintossicazione, tutti questi sintomi scompariranno!

Nella procedura di disintossicazione è inclusa la farmacoterapia come supporto nella creazione di astinenza di lunga durata dall’uso illecito di cocaina. Dopo il trattamento della dipendenza fisica, segue il processo di trattamento della dipendenza psichica con la psicoterapia, il cui obiettivo è comprendere le radici e le cause che hanno portato al problema, nonchè l’acquisizione di abilità e modi per superare questi problemi.

Nella Clinica MedTim, gli effetti del trattamento di disintossicazione e del trattamento psicologico sono garantiti! I risultati lo hanno dimostrato:

La dipendenza da cocaina scompare e si verificano miglioramenti significativi per la salute!

Il paziente svilupperà un’avversione per la cocaina e il solo pensiero di questa sostanza risveglierà ricordi brutti.

La personalità del paziente sarà ripresa, sarà formato un sistema sano di valori, il paziente potrà godere di nuovo delle attività quotidiane;

Alla fine del trattamento ciascun paziente riceverà un farmaco speciale per la disintossicazione: l’impianto liquido che provoca disgusto nei confronti di questo narcotico;

Anche dopo la dimissione ospedaliera, forniamo ai pazienti un supporto aggiuntivo nei prossimi 12 mesi, durante il periodo di adattamento e di risocializzazione, sotto forma di un trattamento ambulatoriale;

Il paziente sarà completamente pronto per iniziare una nuova vita, sana e felice!

La Clinica MedTim è a disposizione della famiglia del tossicodipendente in qualsiasi momento e per qualsiasi consiglio.

Se voi o qualcuno vicino a voi sta lottando con l’abuso e la dipendenza da cocaina, non esitate a contattare gli esperti della Clinica MedTim.