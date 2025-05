Occhi protetti, estate serena: i consigli per prendersi cura delle nostre finestre sul mondo

Le giornate cominciano a essere caratterizzate da quel piacevole caldo che ci porta, quando possiamo, a trascorrere più tempo all'aperto. Arriva il momento di tirare fuori la crema solare, il burrocacao e... tutto quello che serve per proteggere gli occhi.

Anche se spesso non ci pensiamo, le nostre finestre sul mondo vanno incontro a danni esattamente come altre parti del corpo nel momento in cui l'esposizione al sole non è controllata. Giusto per citare alcune conseguenze, ricordiamo la secchezza oculare e la cataratta.

La situazione può peggiorare ulteriormente durante le giornate al mare, quando intervengono fattori come la sabbia e il vento a metterci il classico carico da 11, aumentando il rischio di fastidiose irritazioni.

I principali alleati sono gli occhiali da sole. La scelta di un prodotto di qualità in questo caso è vitale. Oggigiorno è normalissimo scegliere di comprare occhiali da sole online; il fatto che non ci sia un professionista come l'ottico di fiducia con cui interagire non deve spaventare, in quanto esistono e-commerce verticali e storici come Vistaexpert, punto di riferimento d'eccellenza ormai da anni e garanzie di un'ampia scelta per quanto riguarda i modelli e i brand.

Tutto ciò è vantaggioso sia dal punto di vista estetico, sia per quanto riguarda la presenza di criteri di qualità imprescindibili, marchio CE in primis.

Altro amico prezioso della protezione degli occhi durante la bella stagione - sì, non si parla solo di spiaggia, ma anche di momenti di relax come la scampagnata della domenica - è il cappello con visiera o tesa larga, un accessorio che ha il suo perché anche dal punto di vista estetico sia per gli uomini, sia per le donne (a seconda dello stile che si ama, si può spaziare nella scelta di vari modelli, dando spazio a un mood sportivo o retrò).

Tornando agli occhiali, che dovrebbero avere una montatura il più ampia possibile, meglio se a maschera, ricordiamo l'importanza di utilizzarli anche quando il cielo è coperto o si passa il tempo sotto l'ombrellone. Le nuvole e i tessuti, infatti, non sono in grado di schermare i raggi UV.

Anche il colore delle lenti conta e aiuta molto a vivere la bella stagione al massimo del comfort! Se, per esempio, ti piace fare attività all'aria aperta, l'optimum - consulta in ogni caso il tuo ottico di fiducia per consigli personalizzati - sarebbe optare per lenti da sole viola.

















