Moncalieri lancia il progetto del primo salotto urbano a cielo aperto

Con i fondi ottenuti grazie al Bando PINQua, il Comune di Moncalieri ha messo in cantiere la riqualificazione di Piazza D’Alleo, in Borgata Santa Maria, ma adesso ha già lanciato una nuova iniziativa, assolutamente rivoluzionaria: realizzare un vero salotto urbano a cielo aperto.

L'obiettivo dell'iniziativa

"E' un progetto per rafforzare il senso di Comunità, che ha saputo raccogliere una domanda venuta dal basso e trasformarla in un obiettivo, è la sfida lanciata dalla Cooperativa sociale Educazione Progetto e dalla Fondazione per l’Architettura, sostenuta dall'Amministrazione", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna.

L'intento è quello di realizzare un vero e proprio Salotto Urbano a cielo aperto, dotato di un divano, una poltrona, un tavolo e una lampada. "Un luogo in cui quando saremo grandi potremo stare con i nostri amici. Tutti eh, anche quelli che il salotto non ce l’hanno a casa", per usare le parole dei bambini protagonisti dello spot lanciato su Facebook per spiegare in cosa consiste l'iniziativa.

Lanciata una raccolta fondi