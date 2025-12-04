Gianni Oliva e Franco Fissore Moncalieresi dell’Anno 2025

Nei giorni scorsi, presso la sede della Famija Moncalereisa, sono stati premiati i Moncalieresi dell’Anno 2025. Il riconoscimento è andato allo storico Gianni Oliva e all'imprenditore Franco Fissore.

Durante la cerimonia il sindaco Paolo Montagna ha speso parole bellissime nei loro confronti: "Ci sono storie che lasciano un segno profondo nella vita di una città. Persone che lavorano, creano, insegnano, sostengono. Oggi Moncalieri sceglie di dire grazie a due di loro, protagonisti di percorsi di una Comunità che cresce e che restituisce".

Il grazie del sindaco Montagna

Franco Fissore, imprenditore illuminato, ha trasformato la storica azienda di famiglia in una realtà di eccellenza piemontese e nazionale nel settore delle ceramiche e dell’arredamento. Con la visione che nasce dalle radici, ha saputo innovare, creare lavoro, sostenere associazioni e iniziative locali. E, insieme al figlio Giacomo, ha fatto rinascere la tradizione vinicola targata Moncalieri. "Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alla città: un esempio che parla a tutti noi", ha aggiunto Montagna.

Gianni Oliva, uomo di scuola e di cultura, ha formato generazioni di studenti come insegnante e dirigente del liceo Majorana di Moncalieri. "Storico, giornalista, scrittore, presidente di importanti istituti culturali, autore di decine di saggi, ha sempre risposto con generosità alle richieste della nostra città, raccontandone la storia e contribuendo alla crescita culturale di Moncalieri. Un punto di riferimento per tutti noi che crediamo nel valore della conoscenza", ha detto di lui il sindaco Montagna.

Presente e futuro di Moncalieri

"A Franco e Gianni va il grazie più sincero di tutta la Città. Per ciò che hanno fatto, per ciò che continuano a fare per il futuro di Moncalieri".