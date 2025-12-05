Moncalieri lancia il progetto "Quella volta che…": un podcast per raccontare la terza età

L'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo ama chiamarli 'giovani da più tempo': Moncalieri adesso intende realizzare un podcast per raccontare i temi e le storie delle persone della terza età.

Bando regionale da 30 mila euro

Il Comune, infatti, ha deciso di partecipare al bando regionale per la realizzazione di interventi connessi al Piano per l’Invecchiamento Attivo denominato "Quella volta che…", per cui è previsto un contributo di 30 mila euro, con un cofinanziamento comunale del 20%. L'obiettivo, come ha spiegato Di Crescenzo, è quello di “stimolare la partecipazione e l’impegno civico della popolazione anziana”.

Il podcast "Quella volta che…"

La delibera presentata dall'assessore è stata approvata dalla giunta comunale, l’assessore Silvia Di Crescenzo. Ora si intende procedere per valorizzare la narrazione, le esperienze, le emozioni e i ricordi delle persone della terza età. "Le storie raccolte diventeranno la base per la creazione di 10 episodi del podcast "Quella volta che..." , dando voce agli anziani e offrendo alla comunità un patrimonio di memorie condivise", come ha sottolineato Silvia Di Crescenzo. Un modo per favorire anche le relazioni e il dialogo intergenerazionale.