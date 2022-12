In pieno Mondiale del Qatar all'asta le maglie dei grandi campioni del calcio: da Baggio a Pulici, fino a Maradona

Paolo Pulici, Dino Zoff, Roberto Baggio, fino a Diego Armando Maradona. In pieno Mondiale "invernale" Torino si prepara alla caccia ai reperti del calcio che fu: l'appuntamento è per il 6 dicembre, quando si terrà l'asta di "memorabilia" presso Aste Bolaffi.



Il tutto su Internet, in diretta, alle 14.30 sul sito di aste Bolaffi. Lì saranno ben 330 i lotti messi a disposizione degli appassionati, dei curiosi e dei collezionisti. E tra le proposte più curiose ci sono appunto le casacche dei grandi campioni. Quella granata della stagione 1973-1974 di Paolo Pulici (con valore stimato che oscilla tra i 7.500 e i 10.000 euro), quella della Nazionale dei Mondiali di Germania 1974 attribuita a Dino Zoff (stima 6.000-8.000 euro) e la maglia numero della Juventus indossata da Roberto Baggio durante l’incontro Verona-Juventus del 24 maggio 1992 (1.000-1.500 euro). Ma non manca il Pibe de Oro, cui appartenevano varie maglie tra cui due maglie del Napoli della stagione 1988-1989 (con un valore che va dai 5000 ai 10mila euro).



Non solo calcio, però, per l'evento di Bolaffi: ci sarà spazio anche per gli amanti del ciclismo e del tennis con il telaio gara del team Carrera Tassoni di Marco Pantani del 1995 proveniente dalla collezione dell’ex meccanico del campionissimo (15-25mila euro) e la maglia di Roger Federer indossata durante i BNP Paribas Masters del 2011 a Paris-Bercy, con tanto di autografo.