Torna il Natale solidale delle Portinerie di Comunità di Torino: al via la consegna delle letterine

Torna, anche quest'anno, il Natale solidale delle Portinerie di Comunità , progetto di innovazione sociale attraverso le relazioni e la cittadinanza attiva della Rete Italiana di Cultura Popolare. Nell'edizione del 2020 sono stati consegnati ben 80 doni a bambini appartenenti a famiglie in difficoltà, numero salito addirittura a 100 nel 2021.

Dall'8 al 21 dicembre, presso le 3 sedi di Porta Palazzo (piazza della Repubblica 1/F), Giardini sulla Dora (lungo Dora Savona 38) e borgo San Paolo (via Osasco 19/A), sarà possibile consegnare le letterine con i propri desideri natalizi agli “elfi” delle Portinerie. Gli stessi, durante le giornate del 22 e del 23, provvederanno a consegnare i regali resi possibili grazie alla generosità dei partecipanti alla Comunità del Dono.

Per la Rete si tratta di una delle iniziative più riuscite: “La Comunità del dono – sottolinea il direttore Antonio Damasco - sta crescendo. Il nostro obiettivo è quello di entrare in punta di piedi nelle case delle famiglie più fragili e supportarle grazie a piccoli gesti: è anche attraverso azioni come queste che si rafforza una comunità”.