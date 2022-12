Grugliasco, auto ribaltata in strada del Portone: conducente denunciato per guida in stato di ebbrezza

Auto ribaltata in strada del Portone: conducente denunciato per guida in stato di ebbrezza

È stato denunciato alla Procura della Repubblica per incidente con lesioni a persone provocato in stato di ebbrezza, B. P., un 43enne residente a Torino, che, all'imbrunire di sabato 19 novembre, alla guida della propria 500 Abarth, procedendo in direzione Rivoli-Torino, ha sbattuto nel cordolo divisorio delle corsie di canalizzazione in strada del Portone all'altezza del civico 131. L'auto, lanciata a forte velocità, si è ribaltata e capovolta, atterrando sul tetto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che gli ha ritirato preventivamente la patente, comminato la sanzione per l'elevata velocità (art. 141 Codice della Strada) e chiesto all'autorità sanitaria le verifiche dei valori per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze, in base agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Il conducente è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Rivoli con varie lesioni. L'auto è stata condotta via dal carro attrezzi.