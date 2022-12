Il Museo Egizio di Torino si candida a diventare Patrimonio mondiale dell'Unesco

L'Egizio di Torino si candida a diventare un bene Patrimonio mondiale dell'Unesco: ad annunciare la novità il direttore del museo Christian Greco , durante la conferenza stampa di presentazione della nuova mostra "Il dono di Thot". L'idea è ancora in nuce, ma il percorso è già tracciato. L'Egizio, in vista delle celebrazioni del bicentenario nel 2024 , cambierà volto a partire dalla corte interna del seicentesco palazzo del Collegio dei Nobili, che verrà coperta da una cupola in acciaio e vetro, al di sotto della quale ci sarà un giardino egizio permanente, di cui è stata inaugurata una parte negli scorsi mesi.

"Da 200 anni palazzo storico ospita collezione"

Dopo questo rinnovamento, si pensa di depositare la candidatura come Patrimonio Unesco. "L'Egizio - ha spiegato Greco - non sta mai fermo: insieme all'Accademia delle Scienze vogliamo valorizzare l'unicità del luogo in cui siamo". "All'interno di questo palazzo storico, - ha poi aggiunto - di valore architettonico ed artistico molto importante, da 200 anni c'è una collezione. La convivenza però non è solo tra cultura materiale/collezione e cultura materiale/palazzo, ma vogliamo valorizzare anche tutto il sapere immateriale".