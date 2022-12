Al Mao il restauro del Buddha si fa spettacolo: "live" la statua bodhisattva recupera la sua antica bellezza

Restauratori all'opera per le statue del Buddha

In occasione dell’esposizione Buddha10 il Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali La Venaria Reale ha realizzato un complesso e profondo restauro delle opere in mostra, ripristinandole e riportandole a uno stato di conservazione tale da consentirne l'esposizione al pubblico.

Assistere dal vivo ai lavori di restauro

Adesso l’attività prosegue live in mostra e il pubblico può assistere dal vivo al delicato processo di restauro di una delle opere presenti nel percorso espositivo.

Per due settimane il pubblico che visiterà Buddha10 potrà assistere allo svolgersi del processo e dialogare con il restauratore, rivolgendogli domande e curiosità.

Pulitura mirata alla rimozione delle velature pittoriche

Per questo intervento è stato scelto uno dei due bodhisattva già oggetto di trattamenti conservativi che hanno contribuito alla comprensione della tecnica esecutiva e della sua storia – procedimento che ha anche permesso di confermare la datazione tardo ottocentesca per la decorazione pittorica del manufatto di provenienza cinese - e, in mostra, proseguirà il lavoro di pulitura mirata alla rimozione delle velature pittoriche più recenti, applicate, nell’ottica di armonizzare una superficie fortemente compromessa e disomogenea, considerate eccessivamente rispondenti ad un gusto tipicamente occidentale.