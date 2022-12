Il trionfo dell'amore libero. I torinesi Giandomenico e Gino protagonisti del programma “Quattro Matrimoni” [INTERVISTA]

Giandomenico, parrucchiere in zona Madonna del Pilone, ha gareggiato contro altre tre spose per decidere quale matrimonio fosse il migliore, assegnandosi voti a vicenda su ogni aspetto importante come vestiti, cibo e organizzazione.

Nel programma tv “ Quattro Matrimoni ”, in onda su Sky, è andata in scena un’ unione civile torinese . Hanno partecipato Giandomenico e Gino Di Chiara , che hanno celebrato lo scorso giugno e sono andati in onda domenica 4 dicembre durante l’ottava puntata della sesta stagione del programma.

L’unione civile di Giandomenico e Gino si è tenuta nel bellissimo Castello di Cortanze, in provincia di Asti. “ Abbiamo fatto la celebrazione direttamente lì, non prima in Comune - ha raccontato Giandomenico - È stata la prima unione civile a Cortanze, il sindaco ci ha dato la cittadinanza onoraria e invitati a cena in futuro. Se la politica è indietro sulla questione, le persone no, ci siamo sentiti molto accolti ”.

Giandomenico: “Far vedere e normalizzare l e union i civil i ”

L’episodio di “Quattro Matrimoni” aveva come tema comune per i quattro protagonisti l’istituzione di un dress code. Giandomenico e Gino hanno “imposto” ai propri ospiti delle scarpe rosse , simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

La produzione non ha però influito in alcun modo sull’organizzazione dell’unione civile, come ha affermato Giandomenico: “ Le telecamere non distraggono in alcun modo. Non ti rendi conto che ci sono, sono discretissimi , dei professionisti. Ti chiedono solo di fermarti qualche istante uscendo dall’auto, qualche foto e poi non si vede più nessuno ”.

“ Di solito per partecipare bisogna candidarsi ma nel nostro caso ci hanno contattati loro, io collaboro con Sanremo come parrucchiere e un’amica ci ha messi in contatto. Cercavano un’unione civile, all’inizio io e Gino non volevamo farlo ma poi ci siamo convinti, abbiamo pensato che fosse importante farci vedere e mandare il messaggio che è una cosa normale . La scorsa stagione hanno mandato in onda altre due unioni civili ma non avevano avuto molto successo, forse erano troppo macchiettistiche . Noi invece abbiamo cercato di togliere lo stigma di far finta che fosse un matrimonio ”.

"Esperienza positiva ma anche qualcosa da rivedere"

A parte qualche piccola polemica, per Giandomenico è stata un’esperienza molto divertente: “Mi sono arrabbiato perché mi hanno chiamato ‘sposa’ come le altre, è un po’ un controsenso al messaggio che volevamo mandare. Mi dispiace che tra i vari tagli abbiano tagliato il discorso del celebrante, è stato bellissimo ma non avrebbero potuto mandarlo in onda perché ha nominato l’applauso al DDL Zan, peccato. Mi è dispiaciuto che non si sia vista anche un’altra parte della celebrazione: gli anelli sono stati portati da Andrea, un ragazzo con la sindrome di Down a cui siamo molto legati, ha avuto una parte molto importante e ci tenevo perché il nostro matrimonio parlava di inclusione”.

“In generale mi sono divertito, ho giocato tanto, con le altre spose abbiamo un buon rapporto e c’è stato grande rispetto. È tremendo il momento in cui si parla dei voti che ci siamo assegnati, molto imbarazzante. Mi sono divertito tantissimo al matrimonio di Laura in stile steampunk, tutto il programma è stata un’esperienza magnifica”.