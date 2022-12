Nel cuore della notte sulla Dora con un borsello pieno di hashish: arrestato 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato perché in possesso di una grande quantità di droga. A bloccarlo sono stati i poliziotti che stavano passando alle 4 di mattina in strada Settimo: hanno notato un uomo attraversare il ponte sulla Dora e lo hanno fermato per un controllo. Nel borsello aveva 5 frammenti di hashish, per un peso di 192 grammi, oltre ad un bilancino di precisione.