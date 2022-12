Cosa rende così interessanti i Game Show Live dei casinò online?

Sarà capitato a tutti di guardare la sera uno dei tanti giochi a premi televisivi esistenti, chiamati comunemente Game Show. Di format ce ne sono tanti, diffusi in Italia e nel resto del mondo da circa 70 anni ormai. Dalla classica Ruota della Fortuna fino a una svariata quantità di fantasiosi quiz, c’è n’è per tutti i gusti.

Oltre all’intrattenimento quello che affascina è anche il montepremi: non è male la prospettiva di divertirsi, diventare noti e guadagnare, vero?

Peccato che andare in tv non è sempre così facile… ma ormai non esiste solo la tv. Infatti le forme di intrattenimento nel web sono sempre più diffuse e non mancano i Game Show in svariate forme e modalità.

Vediamo perché sono così interessanti, a partire dal punto di vista del settore per arrivare a quello dei giocatori.

L’aumento del traffico web porta i Game Show nei casinò online

L’aumento del traffico web degli ultimi anni ha fatto crescere notevolmente la quantità e la qualità dei casinò online. Oltre ai numeri esponenziali di volumi di gioco e di giocatori, possiamo vedere come si è espansa l’esperienza e la scelta.

Quindi non solo poker, slot, blackjack e roulette: sono arrivati anche i Game Show dal vivo e sono tantissimi. Senza citarli tutti, per esempio Crazy Time è un game show che si basa sul format di quiz televisivi come la Ruota della Fortuna e Ok il Prezzo è Giusto.

Si tratta di uno degli ultimi figli della Evolution, software house che come tante altre è riuscita a crescere e a sfornare nuove proposte grazie appunto all’aumento del traffico web e di conseguenza del gioco online.

Nuove tecnologie improntate sulla trasparenza e possibilità di lavoro

Questo incremento di mercato infatti è uno degli aspetti che rendono interessanti i Game Show. Che possano essere Live è garantito dal fatto che i casinò online crescendo forniscono connessioni sempre più sicure e stabili.

Sicure perché gli OCR d’avanguardia utilizzati permettono ai giocatori di vedere trasparentemente tutto quello che accade negli studi televisivi ricreati ad hoc.

Chi fornisce questi strumenti ha nuovi clienti (appunto i casinò online) e viene impiegato nuovo personale per garantire l’esperienza, quindi tecnici informatici per monitorare, i presentatori stessi e ovviamente le software house e tutti i loro dipendenti.

Ora che abbiamo visto i retroscena dei Game Show in modalità Live, andiamo a vedere la parte dei giocatori. Cos’è che rende così interessante questa esperienza di gioco?

Con i Game Show in Live il divertimento alla portata di tutti

L’altro aspetto che rende così interessanti i Game Show è la possibilità di intrattenimento che danno anche a persone che non sono abili nei classici giochi del casinò.

Infatti non tutti hanno voglia o il tempo di studiare strategie per ottimizzare il proprio investimento divertendosi. Molto spesso i classici giochi del casinò presuppongono conoscenza per godere di un’esperienza appagante, aumentando le possibilità di vincere o almeno di pareggiare l’investimento.

Con i Game Show serve semplicemente sapere le regole dei giochi (che già si conosceranno dalla tv) ed è fatta. Non serve sempre strategia.

Non serve fare conti… a meno che, certo, non si giochi a Monopoly, che insieme a tanti altri classici da tavola intramontabili è disponibile nei casinò online.

E in finale… diventa il protagonista della scena!

I Game Show, prima di essere introdotti nei casinò online, erano riservati esclusivamente ai pochi che riuscivano a catturare l’attenzione degli emittenti televisivi (o radiofonici). Con un po’ di fortuna, e spesso dopo tempi di attesa lunghissimi, si poteva diventare concorrenti.

Invece con i Game Show in modalità Live si può da subito giocare.

La versatilità e l’immediatezza forse è l’aspetto più interessante e rivoluzionario.