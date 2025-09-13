Immobili, con un budget di 200mila euro che cosa si può acquistare? Il confronto tra Torino e le altre metropoli

Con un budget di 200 mila € che cosa si potrebbe acquistare agli attuali prezzi di mercato nelle grandi città italiane? E nelle località turistiche? Questi i risultati dell’indagine condotta dall’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa prendendo in considerazione una tipologia medio usata e una tipologia medio nuova.

BOLOGNA

A Bologna, una delle città che si è rivalutata maggiormente negli ultimi anni, si possono acquistare 76 mq di tipologia usata e 58 mq di nuova costruzione. 1 mq in meno, 57 mq di tipologia usata si possono acquistare nelle zone centrali. Se si punta a una delle zone universitarie, intorno all’Ospedale S. Orsola, dove spesso si concentrano gli investitori, le case usate acquistabili si aggirano intorno a 65 mq.

FIRENZE

I valori immobiliari di Firenze consentono con 200 mila €, di acquistare 65 mq di soluzione usata e 52 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali la metratura si riduce di 7 mq. Se invece si volesse puntare su una zona universitaria come “Novoli” si potrebbero acquistare 77 mq. In centro si potrebbe comprare una tipologia signorile in ottimo stato di 39 mq.

GENOVA

Il capoluogo ligure ha i prezzi più bassi tra le grandi città e, di conseguenza, un capitale di 200 mila € consente di comprare appartamenti molto ampi. Sull’usato si sfiorano anche i 180 mq, mentre sulle nuove costruzioni si portano a casa 123 mq. Chi invece volesse puntare in centro dove si sta investendo molto negli ultimi tempi si possono comprare una tipologia usata di 190 mq e una nuova di 100 mq.

MILANO

Nel capoluogo lombardo, i cui prezzi hanno messo a segno un importante recupero, con 200 mila € si possono acquistare in media 45 mq. Se si punta su una nuova costruzione non si può ambire a più di 38 mq. Con questo capitale si potrebbe puntare anche a una zona universitaria come la Bicocca dove, con un prezzo del medio usato intorno a 3800 € al mq, si portano a casa 53 mq.

NAPOLI

Nel capoluogo campano le metrature aumentano decisamente e si portano a 83 mq per una tipologia usata. Si potranno acquistare 13 mq in meno di una tipologia nuova. Se poi si mira a un quartiere centrale si sale a poco più di 90 mq, motivo per cui nelle aree centrali spesso si acquista per realizzare B&B e casa vacanza.

PALERMO

A Palermo con questo capitale si acquistano 176 mq di abitazioni usate e 142 mq di nuova costruzione. Chi ricerca una casa in centro, dove in tanti si stanno indirizzando sull’acquisto per investimento da destinare al segmento turistico, può sperare in 120 mq in ottimo stato.

ROMA

Il mercato immobiliare della Capitale è, al momento, la seconda città più costosa di Italia dopo Milano. Con lo stesso budget a Roma si acquistano 63 mq di tipologia usata, ben 18 mq in più rispetto a Milano. Si possono portare a casa 55 mq di nuova costruzione. C’è poi chi ama le zone centrali della città eterna, ma in quel caso potrà al massimo aspirare ad un appartamento usato di 35 mq.

TORINO

Il mercato immobiliare di Torino consente acquisti interessanti con un capitale di questo importo. Infatti, nel capoluogo piemontese i prezzi, seppur in crescita, sono ancora accessibili e consentono acquisti significativi. Mediamente con un capitale di questo tipo si possono acquistare 118 mq da ristrutturare e 84 mq in buono stato. Torino resta sempre una città universitaria su cui si sta puntando sempre di più e una delle zone che piace agli investitori oltre al centro è quella di Crocetta. Con 200 mila € si possono comprare rispettivamente 86 mq e 90mq di una tipologia usata.