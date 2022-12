"Caro Fabrizio, ti racconto": il prossimo anno un'edizione dedicata alla follia

È stato uno straordinario successo l'evento organizzato dall’Associazione Cercando Fabrizio e… per celebrare vincitori e partecipanti dell’ottava edizione del concorso letterario “Caro Fabrizio, ti racconto e se domani?...”. A Collegno, davanti a una folta platea, in un crescendo di emozioni, grazie anche al contributo musicale dell’Agamus di Grugliasco, il gruppo in cui suonava Fabrizio Catalano, e alle letture di mamma Caterina tratte dal libro “Il falco e l’altalena- La storia di una madre per un figlio scomparso”, sono stati premiati i racconti e le illustrazioni vincitori della sezione junior e senior. Alla serata, oltre a una platea numerosa e varia, hanno partecipato diverse personalità tra cui il Sindaco di Collegno Francesco Casciano con l’assessore alla cultura Matteo Cavallone e il presidente del consiglio Vanda Berardini e Stefania Proietti con un emozionante video messaggio ha fatto sentire la vicinanza di Assisi . Toccanti, poi, le parole della lettera inviata anche del Presidente di Vol.To ETS Luciano Dematteis in cui si ricordava come un’iniziativa del genere sia capace di trasmettere ricordi, sogni e impegno perché “le parole (…) aiutano a combattere l’indifferenza e aiutano a far fronte alle difficoltà che quotidianamente incontriamo sulle nostre strade”.

Durante la serata di premiazione è stata anche presentata in anteprima la nona edizione del concorso letterario. Il tema del 2023 sarà la follia: dalle piccole marachelle dei più piccoli ai colpi di testa dei grandi, dettati magari da emozioni repentine o da piani ben architettati. La follia da intendersi come manifestazione di una malattia, ma anche come stigma di una società che tende sempre più a escludere ciò che considera il "diverso". E lo sanno bene sia a Collegno che a Girifalco, alcuni luoghi di Fabrizio narrati anche da mamma Caterina, dove le mura degli ex manicomi racchiudono storie per lo più non ancora raccontate. E se la follia, invece, fosse la vera normalità? Caterina Migliazza è già raggiante al pensiero del nuovo concorso: “Neanche il tempo di archiviare questa ottava edizione e già siamo tutti ansiosi di leggere come verrà raccontata e disegnata la follia, quella pazzia capace di aiutarti a realizzare i sogni più reconditi. Fabrizio come sempre sarà protagonista e personaggio, o semplice ascoltatore, della storia”.